Hercai'nin Reyyan'ı ile Miran'ının özel hayatı hakkında şok gerçek! Ebru Şahin ile Akın Akınözü kamera arkasında...
Hercai dizisinde Miran ve Reyyan karakterine hayat veren Akın Akınözü ile Ebru Şahin'e ilgi büyük Hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ikili birbirlerine çok yakıştırılıyor. Hatta öyle yakıştırılıyorlar ki hayranları onları en iyi dizi partneri olarak değil gerçek hayatta da sevgili olarak görmek istiyor. Hercai 12. bölümle ekranlara veda ederken, izleyici Miran ve Reyyan karakterine hayat veren Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in kamera arkasında neler yaptığını merak ediyor. İşte Hercai'nin Miranı ile Reyyan'ı hakkında çok özel bilgiler...
31.05.2019 18:08
- Son Güncelleme: 31.05.2019 18:08
Hercai'nin Reyyan ve Miran hayranları buruk. 3 aylık ayrılık şimdiden Hercai hayranlarını bir hayli üzdü. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nü birbirlerine çok yakıştıran Hercai severler, ikilinin kamera arkasında neler yaptıklarını merak ediyor. İşte Hercai yıldızları Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in kamera arkasındaki halleri...
HERCAİ 12. BÖLÜM SEZON FİNALİ 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA
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