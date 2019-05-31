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Hercai'nin Reyyan'ı ile Miran'ının özel hayatı hakkında şok gerçek! Ebru Şahin ile Akın Akınözü kamera arkasında...

Hercai dizisinde Miran ve Reyyan karakterine hayat veren Akın Akınözü ile Ebru Şahin'e ilgi büyük Hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ikili birbirlerine çok yakıştırılıyor. Hatta öyle yakıştırılıyorlar ki hayranları onları en iyi dizi partneri olarak değil gerçek hayatta da sevgili olarak görmek istiyor. Hercai 12. bölümle ekranlara veda ederken, izleyici Miran ve Reyyan karakterine hayat veren Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in kamera arkasında neler yaptığını merak ediyor. İşte Hercai'nin Miranı ile Reyyan'ı hakkında çok özel bilgiler...

31.05.2019 18:08 - Son Güncelleme: 31.05.2019 18:08
Hercai'nin Reyyan'ı ile Miran'ının özel hayatı hakkında şok gerçek! Ebru Şahin ile Akın Akınözü kamera arkasında...

Hercai'nin Reyyan ve Miran hayranları buruk. 3 aylık ayrılık şimdiden Hercai hayranlarını bir hayli üzdü. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nü birbirlerine çok yakıştıran Hercai severler, ikilinin kamera arkasında neler yaptıklarını merak ediyor. İşte Hercai yıldızları Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in kamera arkasındaki halleri...

HERCAİ 12. BÖLÜM SEZON FİNALİ 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 12. BÖLÜM SEZON FİNALİ 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

Hercai'nin Reyyan'ı ile Miran'ının özel hayatı hakkında şok gerçek! Ebru Şahin ile Akın Akınözü kamera arkasında...

HERCAİ'NİN MİRAN'I AKIN AKINÖZÜ SETTE NASIL?

Akın Akınözü, saygılıdır, çok utangaç, naif ve sessizdir. Çok sıkı çalışır. İşinde çok profesyonel birisidir. Asla çalışırken yorulmaz. Sahneyi başaramadığını düşünürse set ekibi beğense dahi mutlaka yönetmenine sorar daha iyi nasıl olabilirim diye.

Hercai'nin Reyyan'ı ile Miran'ının özel hayatı hakkında şok gerçek! Ebru Şahin ile Akın Akınözü kamera arkasında...

Akın Akınözü, genelde sahne bittikten sonra karavana gidip uyumayı ya da dinlemeyi tercih eder. Sahne aralarında muhabbeti iyidir ve her konuda bilgisi vardır.

Hercai'nin Reyyan'ı ile Miran'ının özel hayatı hakkında şok gerçek! Ebru Şahin ile Akın Akınözü kamera arkasında...

Temizlik onun için önemlidir. Sahne bittikten sonra mutlaka üstünü değiştirir, kıyafetlerini katlar koyar ve sık sık dişlerini fırçalar.

Hercai'nin Reyyan'ı ile Miran'ının özel hayatı hakkında şok gerçek! Ebru Şahin ile Akın Akınözü kamera arkasında...

Ekranda göründüğünden daha uzun ve daha zayıftır. Sayısal zekası ileri düzeydedir. Sosyal medyadaki yorumları mutlaka okur, iyi ya da kötü tüm eleştirileri ciddiye alır.

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