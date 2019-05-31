Hercai'nin Reyyan'ı ile Miran'ının özel hayatı hakkında şok gerçek! Ebru Şahin ile Akın Akınözü kamera arkasında...

HERCAİ'NİN MİRAN'I AKIN AKINÖZÜ SETTE NASIL?

Akın Akınözü, saygılıdır, çok utangaç, naif ve sessizdir. Çok sıkı çalışır. İşinde çok profesyonel birisidir. Asla çalışırken yorulmaz. Sahneyi başaramadığını düşünürse set ekibi beğense dahi mutlaka yönetmenine sorar daha iyi nasıl olabilirim diye.