Hercai 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sezon finalinde Hercai ve Reyyan buluşuyor 29.05.2019 21:37

Ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Hercai heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Miran'ın Reyyan'ı kaçırdı. Ortalığın iyice karıştırdığı yeni bölümün ardından Hercai 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Hercai dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister.

REYYAN KARARSIZ KALIYOR

Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır.

MİRAN, REYYAN'I KAÇIRIYOR

Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur.

AZAT, GÖNÜL'Ü KAÇIRIYOR

Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.