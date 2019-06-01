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Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyici her gün ekran başına kilitliyor. İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile gündemden düşmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucu Müge Anlı hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri de memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri...

01.06.2019 08:16 - Son Güncelleme: 01.06.2019 08:39
Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, Türk televizyonlarının en uzun soluklu programıyla izleyicinin beğenisini kazanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki konu ve konuklarıyla Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerinden biri haline gelen Müge Anlı hakkında en çok merak edilen şeylerden biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Engin Altan Düzyatan - İzmir

Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Tolga Sarıtaş - Sivas

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