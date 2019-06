Bakın Müge Anlı aslen nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyici her gün ekran başına kilitliyor. İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile gündemden düşmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucu Müge Anlı hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri de memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri...

