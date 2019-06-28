Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bikinili pozu olay oldu: Kalp krizi geçiriyorum
Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla magazin gündemine oturdu. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Akın Akınöz ile yaşadığı aşkla izleyiciyi kendisine hayran bırakan 27 yaşındaki Ebru Şahin'i görenler şok oldu! Güzelliği ile göz dolduran Ebru Şahin, takipçilerinden tam puan aldı. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile diğer ünlü isimlerin paylaştığı tatil fotoğrafları!
28.06.2019 12:35
- Son Güncelleme: 28.06.2019 12:45
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren 27 yaşındaki Ebru Şahin, dizinin sezon finaline girmesiyle soluğu tatilde aldı. Hercai'nin Reyyan'ını görenler dönüp bir daha baktı. İşte kış boyunca setlerde ter döken ünlü oyuncuların tatil paylaşımları!
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