Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor? İşte o görüntü...
Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin ile Eliz Sakuçoğlu'nun eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ın birlikte Belgrad Ormanı'na gitmesi kafaları karıştırdı. Hercai dizisindeki Akın Akınözü ile çok yakıştırılan 27 yaşındaki Ebru Şahin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımı gören takipçileri, "Ebru Şahin ile Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor?" sorusunun cevabını aradı. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Ekin Mert Daymaz'ın görüntüsü...
Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin, Belgrad Ormanı'nda Ekin Mert Daymaz ile görüntülendi. 27 yaşındaki güzel oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım, hayranlarının kafasını karıştırdı.
HERCAİ'NİN REYYAN'I EBRU ŞAHİN İLE EKİN MERT DAYMAZ'IN GÖRÜNTÜSÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin,1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.
Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. Ebru Şahin, son olarak Star Tv'de yayınlanan, başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver gibi önemli isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer aldı ve dizide Burcu karakterini canlandırdı.
Ebru Şahin son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandırmaktadır.