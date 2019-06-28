Seda Sayan evlilik sözleşmesi açıklamasıyla herkesi şok etti! İşte Seda Sayan'ın eşleri...
Seda Sayan, katıldığı bir magazin programında eski eşleri ve evlilikleri hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. ilk evliliğini 26 yaşında yapan ve şu anda 56 yaşında olan Seda Sayan'ın, evlilik sözleşmesi açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sinan Engin ile evliliğinden Oğulcan Engin adında bir oğlu bulunan Seda Sayan'ın evlilik açıklaması üzerine, herkes ünlü şarkıcının başından geçen evlilikleri merak etti. İşte Seda Sayan'ın eski eşleri ve çok konuşulan evlilikleri...
Seda Sayan, "Hayatım boyunca yaptığım evliliklerin hepsinde evlilik sözleşmesi yaptım. Çocuğumun babası hariç sözleşmesiz evlenmedim." diyerek herkesi şok etti. 56 yaşındaki Sayan'ın eski evlilikleri hakkında yaptığı yorumlar üzerinde herkes Seda Sayan'ın eski eşlerini merak etti. İşte ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın başından geçen ilginç evlilikler...
"HAYATIM BOYUNCA EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPTIM"
Seda Sayan, katıldığı bir magazin programında evlilik sorusu üzerine şaşırtan bir açıklamada bulundu. Yıllardır ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Seda Sayan, daha önce yaptığı evlilikler hakkında merak edilen bir konuya açıklık getirdi. 1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliği sonlandırmıştı. Daha önce yaptığı evlilikler hakkında konuşan Seda Sayan, "Hayatım boyunca yaptığım evliliklerin hepsinde evlilik sözleşmesi yaptım. Zamanında evlilik sözleşmesi yaptım. Çocuğumun babası hariç sözleşmesiz evlenmedim. Çünkü bakmakla mükellef olduğum koca bir aile var. 50-80 arası kişi var. Herkes neredeyse benim standardımda yaşıyor. Yoksa rahat uyuyamam ki..." dedi. İşte Seda Sayan'ın eşleri...
İKİNCİ EŞİ ÜNLÜ BİR İSİM
Tesadüf müdür değil midir bilinmez ama Rıdvan Kılıç'tan sonra bir başka futbolcu Seda Sayan'ın kalbini fetheder. Seda Sayan'ın fotoğraflarını gördükten sonra ona hayran kalan Sinan Engin her gece soluğu Maksim gazinosunda alır, Seda Sayan'a güller gönderir, ondan aşk şarkıları ister. 1990 yılında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan ikinci evliliğinden ilk kez hamile kalır.