Seda Sayan evlilik sözleşmesi açıklamasıyla herkesi şok etti! İşte Seda Sayan'ın eşleri...

"HAYATIM BOYUNCA EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPTIM"

Seda Sayan, katıldığı bir magazin programında evlilik sorusu üzerine şaşırtan bir açıklamada bulundu. Yıllardır ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Seda Sayan, daha önce yaptığı evlilikler hakkında merak edilen bir konuya açıklık getirdi. 1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliği sonlandırmıştı. Daha önce yaptığı evlilikler hakkında konuşan Seda Sayan, "Hayatım boyunca yaptığım evliliklerin hepsinde evlilik sözleşmesi yaptım. Zamanında evlilik sözleşmesi yaptım. Çocuğumun babası hariç sözleşmesiz evlenmedim. Çünkü bakmakla mükellef olduğum koca bir aile var. 50-80 arası kişi var. Herkes neredeyse benim standardımda yaşıyor. Yoksa rahat uyuyamam ki..." dedi. İşte Seda Sayan'ın eşleri...