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Hercai’nin Gönül'ü Oya Unustası'nın bu halini görünce inanamayacaksınız! Kimse bu değişimi beklemiyordu...

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri altüst eden Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren 32 yaşındaki güzel oyuncu Oya Unustası, paylaşımlarıyla da sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşayan Oya Unustası, güzelliği ile dikkat çekiyor. Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren Oya Unustası'nın sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Miss Turkey 2013 finalistlerinden biri olan güzel oyuncunun eski hali görenleri şoke edecek. Ayrıca güzel oyuncunun annesine olan benzerliği de gözlerden kaçmıyor.

25.12.2020 14:39 - Son Güncelleme: 25.12.2020 14:39
Hercai’nin Gönül'ü Oya Unustası meğer… Bu gerçek herkesi şoke etti!

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai'nin güzeller güzeli Gönül'ü Oya Unustası sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Oya Unustası hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaşırttı.

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Hercai’nin Gönül'ü Oya Unustası meğer… Bu gerçek herkesi şoke etti!

Anne-kızın benzerliği hiç azımsanacak gibi değil. Oya Unustası'nın annesini görenler 'Güzelliğinin kaynağı belli' yorumunu yapmadan geçemedi.

Hercai’nin Gönül'ü Oya Unustası meğer… Bu gerçek herkesi şoke etti!

İŞTE OYA UNUSTASI VE ANNESİ

Hercai’nin Gönül'ü Oya Unustası meğer… Bu gerçek herkesi şoke etti!

Genç oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Hercai'de, Gönül Aslanbey karakterine hayat veren Oya Unustası da bu isimlerden. Hercai'nin Gönül Aslanbey'i Oya Unustası. güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile seyircinin büyük beğenisini topladı. Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nı sosyal medyadan da takip eden hayranları başarılı oyuncuyla ilgili birçok şeyi merak ediyor.

Hercai’nin Gönül'ü Oya Unustası meğer… Bu gerçek herkesi şoke etti!

Hakkında araştırma yapanlar 32 yaşındaki oyuncunun eski halini görünce şaştı kaldı.

İşte başta Oya Unustası olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

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