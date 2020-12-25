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Hercai’nin Gönül'ü Oya Unustası'nın bu halini görünce inanamayacaksınız! Kimse bu değişimi beklemiyordu...

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri altüst eden Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren 32 yaşındaki güzel oyuncu Oya Unustası, paylaşımlarıyla da sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşayan Oya Unustası, güzelliği ile dikkat çekiyor. Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren Oya Unustası'nın sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Miss Turkey 2013 finalistlerinden biri olan güzel oyuncunun eski hali görenleri şoke edecek. Ayrıca güzel oyuncunun annesine olan benzerliği de gözlerden kaçmıyor.

25.12.2020 14:39 - Son Güncelleme: 25.12.2020 14:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





