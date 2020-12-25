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Michael Jackson'ın Neverland çiftliği yok pahasına gitti! Erkek çocuklarına taciz skandalıyla gündeme gelen çiftlik...

Michael Jackson'ın Neverland çiftliği yok pahasına gitti! Erkek çocuklarına taciz skandalıyla gündeme gelen çiftlik bakın ne kadar ücret karşılığında satıldı... Popun kralı olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson hakkında daha önce çocuk istismarı konusunda pek çok iddia ortaya atılmıştı. En son geçtiğimiz Mart ayında Michael Jackson'ın çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna yönelik iddialar ve açıklamalar gündeme gelmiş,bir dönemin çocuk oyuncusu Macaulay Culkin ise konuyla ilgili ilk kez bildiklerini açıklamıştı. Michael Jackson'ın cinsel istismar iddiaları üzerine kurulmuş olan Leaving Neverland belgeseli hakkında ortaya atılan iddialar neler? İşte Michael Jackson'ın erkek çocuklarına taciz skandalıyla gündeme gelen Neverland çiftliği ve satış fiyatı...

25.12.2020 13:32 - Son Güncelleme: 25.12.2020 14:03
Michael Jackson'ın Neverland çiftliği yok pahasına gitti! Erkek çocuklarına taciz skandalıyla gündeme gelen çiftlik...

Michael Jackson'ın Neverland çiftliği yok pahasına gitti! Erkek çocuklarına taciz skandalıyla gündeme gelen çiftlik bakın ne kadar ücret karşılığında satıldı... Popun kralı olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson... Daha önce çocuk istismarı konusunda hakkında pek çok iddia ortaya atılmıştı.

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Michael Jackson'ın Neverland çiftliği yok pahasına gitti! Erkek çocuklarına taciz skandalıyla gündeme gelen çiftlik...

1990'lı yılların başında Santa Barbara bölgesi savcıları evi, "Jackson'ın erkek çocuklarını taciz etmek üzere çekmeye çalıştığı bir fantezi dünyası" olarak nitelendirmişti. Evde aramalar da yapıldı. Jackson bu davadan beraat etti.

Michael Jackson'ın Neverland çiftliği yok pahasına gitti! Erkek çocuklarına taciz skandalıyla gündeme gelen çiftlik...

Pop'un Kralı Michael Jackson'ın, 1987'den öldüğü 2009 yılına kadar yaşadığı Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı.

Michael Jackson'ın Neverland çiftliği yok pahasına gitti! Erkek çocuklarına taciz skandalıyla gündeme gelen çiftlik...

Bin 100 hektarlık alana kurulu olan çiftlikte eğlence parkı, raylı tren sistemi ve hayvanat bahçesi bulunuyordu. Eğlence parkı ve kapıdaki Neverland ifadesi Jackson'ın ölümünden bir süre sonra kaldırıldı. Wall Street Journal, mülkün bir dönem Jackson'a danışmanlık da yapan Ron Burkle'a satıldığını bildirdi. Yatırımcının sözcüsü, Burkle'ın evi aldığını doğruladı.

Michael Jackson'ın Neverland çiftliği yok pahasına gitti! Erkek çocuklarına taciz skandalıyla gündeme gelen çiftlik...

Neverland ilk olarak 2015'te 100 milyon dolara satışa çıkarılmış, alıcı bulamayınca fiyat bu sene 31 milyon dolara düşürülmüştü. The Guardian'a konuşan Los Angeleslı emlakçık Ian Reed, "Ev perili olabilir ama alıcı kazançlı çıktı. Bu fiyata o evi almak resmen hırsızlık" dedi. Jackson'ın ölümünün ardından mülkün adı Sycamore Çiftliği olarak değiştirildi.

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