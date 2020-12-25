Haberler Galeri Magazin Michael Jackson'ın Neverland çiftliği yok pahasına gitti! Erkek çocuklarına taciz skandalıyla gündeme gelen çiftlik...

Michael Jackson'ın Neverland çiftliği yok pahasına gitti! Erkek çocuklarına taciz skandalıyla gündeme gelen çiftlik...

Michael Jackson'ın Neverland çiftliği yok pahasına gitti! Erkek çocuklarına taciz skandalıyla gündeme gelen çiftlik bakın ne kadar ücret karşılığında satıldı... Popun kralı olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson hakkında daha önce çocuk istismarı konusunda pek çok iddia ortaya atılmıştı. En son geçtiğimiz Mart ayında Michael Jackson'ın çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna yönelik iddialar ve açıklamalar gündeme gelmiş,bir dönemin çocuk oyuncusu Macaulay Culkin ise konuyla ilgili ilk kez bildiklerini açıklamıştı. Michael Jackson'ın cinsel istismar iddiaları üzerine kurulmuş olan Leaving Neverland belgeseli hakkında ortaya atılan iddialar neler? İşte Michael Jackson'ın erkek çocuklarına taciz skandalıyla gündeme gelen Neverland çiftliği ve satış fiyatı...

25.12.2020 13:32 - Son Güncelleme: 25.12.2020 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





