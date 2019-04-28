Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'den akıl karıştıran paylaşım! Hercai'de Miran ve Reyyan'ın bebeği...

Hercai 7. son bölüm izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin'in Instagram paylaşımı olay oldu. Miran'ın Gönül ile evli olduğunu öğrenen Reyyan, aşk acısıyla yanıp tutuşurken, amcasının Oğlu Azat'ın evlenme teklifini kabul etti. Kağıt üzerinde olacak olan bu evlilik, Reyyan'ın hamile olduğunu öğrenmesiyle büyük bir çıkmaza girecek. İzleyici heyecanla Miran ve Reyyan'ın birbirine kavuşacağı günü beklerken, Ebru Şahin'in yaptığı bir paylaşım akılları karıştırdı.

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