Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'den akıl karıştıran paylaşım! Hercai'de Miran ve Reyyan'ın bebeği...
Hercai, Atv ekranlarında Miran ve Reyyan'ın aşk hikayesi ile ekranları başındaki izleyiciye duygusal anlar yaşatmaya devam ediyor. Azat ile evlenmeyi kabul eden Reyyan kısa bir süre sonra hamile olduğunu öğrenecek. Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin'in kucağında bebek tutarak çekildiği fotoğrafı paylaşması, sosyal medyayı karıştırdı. Ebru Şahin'in paylaşımı akıllara 'Bu bebek Miran ve Reyyan'ın bebeği mi olacak?' sorusunu getirdi.
Hercai 7. son bölüm izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin'in Instagram paylaşımı olay oldu. Miran'ın Gönül ile evli olduğunu öğrenen Reyyan, aşk acısıyla yanıp tutuşurken, amcasının Oğlu Azat'ın evlenme teklifini kabul etti. Kağıt üzerinde olacak olan bu evlilik, Reyyan'ın hamile olduğunu öğrenmesiyle büyük bir çıkmaza girecek. İzleyici heyecanla Miran ve Reyyan'ın birbirine kavuşacağı günü beklerken, Ebru Şahin'in yaptığı bir paylaşım akılları karıştırdı.
"MİRAN VE REYYAN'IN BEBEĞİ Mİ OLACAK?"
Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin, kucağında bir bebekle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Şahin'in paylaşımı kısa sürede çok konuşulanlar arasında yerini alırken ,'Bu bebek Reyyan ve Miran'ın bebeği mi olacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Göğe hasret kalmış bir kızın Hercai' ye gönül vermesi
Geçtiğimiz akşam yedinci bölümüyle izleyicilerle buluşan Hercai 'de Miran'ın evde olmadığı anı kollayıp yakalayan Gönül, Reyyan'ın kapısına dikilir ve Miran'ın eşi olduğunu söyler. Duydukları karşısında şok olan Reyyan çaresizce Azat'ın elinden tutarak evden ayrılmak zorunda kalır.