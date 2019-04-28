Ahmet Kural'dan şok hamle! Zekeriyaköy'deki evinde Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural gidiyor!
Ahmet Kural'dan şaşırtan hamle! Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile dillere destan bir aşk yaşayan Ahmet Kural, bir süredir şiddet iddialarıyla gündeme geliyordu. Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural, güvenlik kamerası görüntüleri nedeniyle defalarca basında da yer alan Zekeriyaköy'deki villasından taşınma kararı aldı.
28.04.2019 12:07
- Son Güncelleme: 28.04.2019 12:21
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, şiddet iddiaları sonrası harekete geçti. Geçtiğimiz Ekim ayında Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sıla Gençoğlu, adliyeye giderek suç duyurusunda bulunmuştu.
Geçtiğimiz hafta ikinci duruşması görülen Ahmet Kural - Sıla davasında gözler sonucu beklerken, Ahmet Kural'dan şaşırtan hamle geldi.
AHMET KURAL GİDİYOR!
Ahmet Kural ile eski sevgilisi Sıla'nın büyük bir kavga yaşadığı, güvenlik kamerası görüntüleri nedeniyle basında da defalarca çıkan Zekeriyaköy'deki o ev boşaltılıyor.
Ahmet Kural uzun zamandır yaşadığı villadan taşınma kararı aldı.
Oyuncunun kendisine Sarıyer sırtlarında ev baktığı, bu arayış sonunda iki katlı müstakil bir evde karar kıldığı, en kısa zamanda da yeni evine geçmeyi planladığı konuşuluyor.