Hercai dizisinin Miran'ı ve Reyyan'ı hakkında bilinmeyenler! Hercai 6. yeni bölümden ipuçları
Hercai 6. yeni bölüm bu akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Kısa sürede tüm dünyada izlenme rekoru kıran Hercai'nin başrol oyuncuları Akın Akınözü ile Ebru Şahin, son günlerin en popüler ismi oldu. Dizide Miran ve Reyyan karakterine hayat veren ikilinin gerçek hayatları da bir hayli merak edildi. Hercai'nin Miran'ı ve Reyyan'ı hakkında bilinmeyen gerçeklere hazır mısınız? İşte Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai ve başrol oyuncuları hakkında kimsenin bilmediği gerçekler!
19.04.2019 14:07
- Son Güncelleme: 19.04.2019 14:46
Hercai, yayınlandığı ilk bölümden itibaren Atv ekranlarında fırtına estiriyor. Cuma akşamları herkesi ekran başına kitleyen efsane dizi Hercai'nin başrol oyuncuları Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in özel hayatı ise bir hayli merak ediliyor. Dizide Reyyan ve Miran karakterine hayat veren ikili öyle yakıştırılıyor ki hayranları gerçek hayatta da sevgili olmalarını istiyor. İşte hem Hercai yeni bölüm hem de Hercai başrol oyuncuları Akın Akınözü ile Ebru Şahin hakkında bilinmeyenler...
HERCAİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
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