Hercai dizisinin Miran'ı ve Reyyan'ı hakkında bilinmeyenler! Hercai 6. yeni bölümden ipuçları

Hercai, yayınlandığı ilk bölümden itibaren Atv ekranlarında fırtına estiriyor. Cuma akşamları herkesi ekran başına kitleyen efsane dizi Hercai'nin başrol oyuncuları Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in özel hayatı ise bir hayli merak ediliyor. Dizide Reyyan ve Miran karakterine hayat veren ikili öyle yakıştırılıyor ki hayranları gerçek hayatta da sevgili olmalarını istiyor. İşte hem Hercai yeni bölüm hem de Hercai başrol oyuncuları Akın Akınözü ile Ebru Şahin hakkında bilinmeyenler...

HERCAİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 5. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA