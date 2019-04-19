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Hercai dizisinin Miran'ı ve Reyyan'ı hakkında bilinmeyenler! Hercai 6. yeni bölümden ipuçları

Hercai 6. yeni bölüm bu akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Kısa sürede tüm dünyada izlenme rekoru kıran Hercai'nin başrol oyuncuları Akın Akınözü ile Ebru Şahin, son günlerin en popüler ismi oldu. Dizide Miran ve Reyyan karakterine hayat veren ikilinin gerçek hayatları da bir hayli merak edildi. Hercai'nin Miran'ı ve Reyyan'ı hakkında bilinmeyen gerçeklere hazır mısınız? İşte Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai ve başrol oyuncuları hakkında kimsenin bilmediği gerçekler!

19.04.2019 14:07 - Son Güncelleme: 19.04.2019 14:46
Hercai dizisinin Miran'ı ve Reyyan'ı hakkında bilinmeyenler! Hercai 6. yeni bölümden ipuçları

Hercai, yayınlandığı ilk bölümden itibaren Atv ekranlarında fırtına estiriyor. Cuma akşamları herkesi ekran başına kitleyen efsane dizi Hercai'nin başrol oyuncuları Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in özel hayatı ise bir hayli merak ediliyor. Dizide Reyyan ve Miran karakterine hayat veren ikili öyle yakıştırılıyor ki hayranları gerçek hayatta da sevgili olmalarını istiyor. İşte hem Hercai yeni bölüm hem de Hercai başrol oyuncuları Akın Akınözü ile Ebru Şahin hakkında bilinmeyenler...

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Hercai dizisinin Miran'ı ve Reyyan'ı hakkında bilinmeyenler! Hercai 6. yeni bölümden ipuçları

HERCAİ'NİN YAKIŞIKLI JÖNÜ AKIN AKINÖZÜ!

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü'nü artık herkes Miran Aslanbey olarak tanıyor. Hayranları yakışıklı oyuncu Akın Akınözü hakkında her şeyi merak ediyor. İşte Hercai'nin Miran'ı...

Hercai dizisinin Miran'ı ve Reyyan'ı hakkında bilinmeyenler! Hercai 6. yeni bölümden ipuçları

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

Hercai dizisinin Miran'ı ve Reyyan'ı hakkında bilinmeyenler! Hercai 6. yeni bölümden ipuçları

2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.
2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş daha sonra ise 'Arkadaşlar İyidir' dizisinde rol almıştır.

Hercai dizisinin Miran'ı ve Reyyan'ı hakkında bilinmeyenler! Hercai 6. yeni bölümden ipuçları

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

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