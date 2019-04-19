Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli oyuncusu Öykü Gürman ile eski eşi Yavuz Bingöl arasında kriz!

Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan Öykü Gürman, 4 yıl önce türkücü Yavuz Bingöl ile evlenmiş ancak çiftin evliliği kısa sürmüştü. İkili arasında yapılan boşanma protokolü gereği; Yavuz Bingöl, eski eşi Öykü Gürman'a toplam 200 bin TL tazminat ödeyecekti ancak Bingöl, ödemeyi gerçekleştirmeyince kriz çıktı. Görevlendirilen bilirkişinin yaptığı inceleme sonucunda, Yavuz Bingöl eğer borcunu ödemezse Ayvalık'taki 3 milyon 50 bin TL değerindeki villası satışa çıkartılacak.

19.04.2019 11:03 - Son Güncelleme: 19.04.2019 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





