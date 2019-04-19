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Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli oyuncusu Öykü Gürman ile eski eşi Yavuz Bingöl arasında kriz!

Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan Öykü Gürman, 4 yıl önce türkücü Yavuz Bingöl ile evlenmiş ancak çiftin evliliği kısa sürmüştü. İkili arasında yapılan boşanma protokolü gereği; Yavuz Bingöl, eski eşi Öykü Gürman'a toplam 200 bin TL tazminat ödeyecekti ancak Bingöl, ödemeyi gerçekleştirmeyince kriz çıktı. Görevlendirilen bilirkişinin yaptığı inceleme sonucunda, Yavuz Bingöl eğer borcunu ödemezse Ayvalık'taki 3 milyon 50 bin TL değerindeki villası satışa çıkartılacak.

19.04.2019 11:03 - Son Güncelleme: 19.04.2019 11:42
Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli oyuncusu Öykü Gürman ile eski eşi Yavuz Bingöl arasında kriz!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin güzel sesli oyuncusu Öykü Gürman, eski eşi Yavuz Bingöl hakkında avukatı aracılığıyla hukuki yollara başvurdu. 2015'te evlenen Yavuz Bingöl ile Öykü Gürman, 8 ay sonra anlaşarak boşandı. İkili arasında anlaşma sağlanan boşanma protokolünce gereğini yapmayan Yavuz Bingöl, borcunu ödemezse Ayvalık'taki villası satışa çıkartılacak.

Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli oyuncusu Öykü Gürman ile eski eşi Yavuz Bingöl arasında kriz!

İkili arasında yapılan boşanma protokolü gereği; Yavuz Bingöl, eski eşi Öykü Gürman'a 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi olmak üzere toplam 200 bin TL tazminat ödeyecekti.

Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli oyuncusu Öykü Gürman ile eski eşi Yavuz Bingöl arasında kriz!

BİLİRKİŞİ İNCELEDİ

Hukuki işlemler sonrası, Yavuz Bingöl'ün Balıkesir Ayvalık'ta bulunan dubleks villasının satışına karar verildi. Ayvalık'ta görevlendirilen bilirkişinin yaptığı inceleme sonucunda; villanın değerinin 3 milyon 50 bin TL olduğu tespit edildi. Yavuz Bingöl eğer borcunu ödemezse, villanın satışı gerçekleştirilecek.

Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli oyuncusu Öykü Gürman ile eski eşi Yavuz Bingöl arasında kriz!

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Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli oyuncusu Öykü Gürman ile eski eşi Yavuz Bingöl arasında kriz!

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