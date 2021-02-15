Her hareketiyle konuşuluyor! EDHO'nun 'enişte'si hakkındaki bu gerçek şaşırttı! Hakan Karsak gerçekte...
Reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'enişte'si hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Her bölümde adından söz ettiren başarılı oyuncu Hakan Karsak dizide Çakırbeyli ailesinin eniştesi rolünde. Başarılı oyuncu hakkındaki bilgiler hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan gerçekler de duyanları şaşırttı. İşte EDHO'nun eniştesi Hakan Karsak hakkındaki şaşırtan bilgiler...
HAKAN KARSAK KİMDİR?
Hakan Karsak, 1 Nisan 1975 yılında Diyarbakır'da dünyay gelmiştir. Hakan Karsak 1992 yılında Ankara Gençlik Tiyatrosu'na katılmış ve amatör olarak tiyatro kariyerine adım atmıştır. Ancak tiyatroda gösterdiği başarılı performanslarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Hakan Karsak 2013′te Boğaziçi Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü.
İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eniştesi Hakan Karsak'ın rol aldığı dizi ve filmler;
Rol aldığı filmler;
2015- Köpek
2014- Silsile
2014- Sarmaşık
2014- Neden Tarkovski Olamıyorum?
2014- Muska Yaşar
2014- Kuzu
2014- Kumun Tadı
2014- Deniz Seviyesi
2013- Patika
2011- Yangın Var
2009- Press
2009- Ben Gördüm
2009- Ay Lav Yu
Rol aldığı diziler;
2015- Günümüz - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Enişte' karakterini canlandırmaktadır.
2014- Ulan İstanbul
2014- Benim Adım Gültepe
2013- Vicdan
2012-2013- Sultan
2011- Firar