Her hareketiyle konuşuluyor! EDHO'nun 'enişte'si hakkındaki bu gerçek şaşırttı! Hakan Karsak gerçekte...

HAKAN KARSAK KİMDİR?

Hakan Karsak, 1 Nisan 1975 yılında Diyarbakır'da dünyay gelmiştir. Hakan Karsak 1992 yılında Ankara Gençlik Tiyatrosu'na katılmış ve amatör olarak tiyatro kariyerine adım atmıştır. Ancak tiyatroda gösterdiği başarılı performanslarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Hakan Karsak 2013′te Boğaziçi Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü.