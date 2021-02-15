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Engin Akyürek babasının tıpatıp aynısı! İşte Engin Akyürek'in gözlerden uzak tuttuğu ailesi...

Şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle adından söz ettiren ve rol arkadaşı Tülin Yazkan'la özel hayatında aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek, popülaritesinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Hal böyle olunca da Engin Akyürek'in aile bireyleri bir hayli merak ediliyor. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in babasını görenler 'tıpatıp aynılar' dese de bazı sosyal medya kullanıcıları bu duruma katılmıyor. İşte başta Engin Akyürek'in annesi,babası ve kardeşi olmak üzere ünlülerin aileleri...

15.02.2021 18:28 - Son Güncelleme: 15.02.2021 18:32
Engin Akyürek babasının tıpatıp aynısı! İşte Engin Akyürek'in gözlerden uzak tuttuğu ailesi...

Engin Akyürek'in pek çok ünlünün aksine egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. 12 Ekim tarihinde dünyaya gelen başarılı oyuncu Engin Akyürek tüm bu şöhretinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutuyor.

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Engin Akyürek babasının tıpatıp aynısı! İşte Engin Akyürek'in gözlerden uzak tuttuğu ailesi...

Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan

Engin Akyürek babasının tıpatıp aynısı! İşte Engin Akyürek'in gözlerden uzak tuttuğu ailesi...

Engin Akyürek'in babasını gören bazı sosyal medya kullanıcıları baba-oğulun benzerliğine dikkat çekerken bazıları ise ünlü oyuncuyu annesine benzetiyor. İşte başta Engin Akyürek olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

Engin Akyürek babasının tıpatıp aynısı! İşte Engin Akyürek'in gözlerden uzak tuttuğu ailesi...
Engin Akyürek babasının tıpatıp aynısı! İşte Engin Akyürek'in gözlerden uzak tuttuğu ailesi...

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