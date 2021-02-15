Engin Akyürek babasının tıpatıp aynısı! İşte Engin Akyürek'in gözlerden uzak tuttuğu ailesi...

Şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle adından söz ettiren ve rol arkadaşı Tülin Yazkan'la özel hayatında aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek, popülaritesinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Hal böyle olunca da Engin Akyürek'in aile bireyleri bir hayli merak ediliyor. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in babasını görenler 'tıpatıp aynılar' dese de bazı sosyal medya kullanıcıları bu duruma katılmıyor. İşte başta Engin Akyürek'in annesi,babası ve kardeşi olmak üzere ünlülerin aileleri...

15.02.2021 18:28 - Son Güncelleme: 15.02.2021 18:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





