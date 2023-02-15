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Haberler Magazin "Her evde 5-10 ölü yaşadığıma sevinemiyorum" Depreme Adıyaman'da yakalanmıştı Kahtalı Mıçe 100'e yakın akrabasını kaybetti

"Her evde 5-10 ölü yaşadığıma sevinemiyorum" Depreme Adıyaman'da yakalanmıştı Kahtalı Mıçe 100'e yakın akrabasını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde ağır yıkım ve can kaybına neden olurken tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Saatler geçtikçe mucize haberleri gelirken üzücü haberler de gelmeye devam ediyor. Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan'ın depreme Adıyaman'da yakalandığı haberi herkesi derinden yaralamıştı. Usta sanatçının acısı giderek büyüyor.

15.02.2023 08:42 - Son Güncelleme: 15.02.2023 09:49
Her evde 5-10 ölü yaşadığıma sevinemiyorum Depreme Adıyaman’da yakalanmıştı Kahtalı Mıçe 100’e yakın akrabasını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 (saat 04.17) ve 7.6'lık (saat 13.24) depremler, 10 ilimizde büyük yıkım ve binlerce can kaybına sebep oldu.

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Her evde 5-10 ölü yaşadığıma sevinemiyorum Depreme Adıyaman’da yakalanmıştı Kahtalı Mıçe 100’e yakın akrabasını kaybetti

Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği afet bölgesinde üç ay süreyle OHAL ilen edilirken, depremden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu.

Her evde 5-10 ölü yaşadığıma sevinemiyorum Depreme Adıyaman’da yakalanmıştı Kahtalı Mıçe 100’e yakın akrabasını kaybetti

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan usta sanatçı Mustafa Aslan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerde acıların en büyüğünü yaşadı.

"Yaşadığıma sevinemiyorum" Kahtalı Mıçe depremde 100'e yakın akrabasını kaybetti

Her evde 5-10 ölü yaşadığıma sevinemiyorum Depreme Adıyaman’da yakalanmıştı Kahtalı Mıçe 100’e yakın akrabasını kaybetti

KAHTALI MIÇE'NİN BÜYÜK ACISI!

'Kahtalı Mıçe' lakaplı usta sanatçı Mustafa Aslan da depreme memleketi Adıyaman'da bulunan iki katlı evinde yakalandı.

Her evde 5-10 ölü yaşadığıma sevinemiyorum Depreme Adıyaman’da yakalanmıştı Kahtalı Mıçe 100’e yakın akrabasını kaybetti

70 yaşındaki Kahtalı Mıçe, Türkiye'yi hüzne boğan iki büyük depremde çok sayıda akrabasını kaybetti.

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