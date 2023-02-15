"Her evde 5-10 ölü yaşadığıma sevinemiyorum" Depreme Adıyaman'da yakalanmıştı Kahtalı Mıçe 100'e yakın akrabasını kaybetti
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde ağır yıkım ve can kaybına neden olurken tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Saatler geçtikçe mucize haberleri gelirken üzücü haberler de gelmeye devam ediyor. Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan'ın depreme Adıyaman'da yakalandığı haberi herkesi derinden yaralamıştı. Usta sanatçının acısı giderek büyüyor.
15.02.2023 08:42 - Son Güncelleme: 15.02.2023 09:49
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan usta sanatçı Mustafa Aslan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerde acıların en büyüğünü yaşadı.
"Yaşadığıma sevinemiyorum" Kahtalı Mıçe depremde 100'e yakın akrabasını kaybetti
KAHTALI MIÇE'NİN BÜYÜK ACISI!
'Kahtalı Mıçe' lakaplı usta sanatçı Mustafa Aslan da depreme memleketi Adıyaman'da bulunan iki katlı evinde yakalandı.