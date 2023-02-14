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Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu “Bunu söylemek beni üzüyor” deyip isyan etti! İlk destek Nilgün Belgün’den! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı...

Esra Dermancıoğlu “Bunu söylemek beni üzüyor” deyip isyan etti! İlk destek Nilgün Belgün’den! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'i de sarstı. Otoritelerce asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Türk milleti el ele vererek afet bölgesi için seferberken olurken sosyal medyada yayınlanan bazı paylaşımlar ise dikkat çekti. Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu ise bu paylaşımlardan bazılarına isyan etti. "Bunu söylemek beni üzüyor" diyerek açıklamada bulunan Dermancıoğlu'na ilk destek ise Nilgün Belgin ve Belçim Bilgin'den geldi.

takvim.com.tr
14.02.2023 23:45 - Son Güncelleme: 14.02.2023 23:55
Esra Dermancıoğlu “Bunu söylemek beni üzüyor” deyip isyan etti! İlk destek Nilgün Belgün’den! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı...

Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Esra Dermancıoğlu “Bunu söylemek beni üzüyor” deyip isyan etti! İlk destek Nilgün Belgün’den! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı...

Ünlü oyuncu, yaptığı bir açıklamayla sosyal medyada deprem sonrası yayınlanan bazı paylaşımlara tepki gösterdi.

Esra Dermancıoğlu “Bunu söylemek beni üzüyor” deyip isyan etti! İlk destek Nilgün Belgün’den! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı...

Bir video çeken Dermancıoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Buradan böyle bir post koyup bunu söylemek bile bana zül geliyor. Zül derken üzülüyorum yani...

Esra Dermancıoğlu “Bunu söylemek beni üzüyor” deyip isyan etti! İlk destek Nilgün Belgün’den! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı...

Ama lütfen, rica ediyorum... Bir topluma yardım etmek; başa gelmiş koskoca bir afetin, korkunç bir afetin fotoğraflarını durmadan yaymak olamaz. Olmaz!

Esra Dermancıoğlu “Bunu söylemek beni üzüyor” deyip isyan etti! İlk destek Nilgün Belgün’den! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı...

Yani fotoğrafları koyup, altına şiirler yazmak... Kendi evinizde günlüğünüz yazın bunları. Çünkü şu an toplumun birbirine ihtiyacı var.

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