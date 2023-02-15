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Haberler Magazin Can 'Yaman' çocukmuş! Sinirden gözü dönüp "İşine bak Allah'ın malı" demişti! Can Yaman'dan depremzedeler için bağış üstüne bağış

Can 'Yaman' çocukmuş! Sinirden gözü dönüp "İşine bak Allah'ın malı" demişti! Can Yaman'dan depremzedeler için bağış üstüne bağış

Demet Özdemir ile başrolü üstlendiği Erkenci Kuş dizisiyle hem Türkiye'de hem de İtalya'da yıldızı parlayan Can Yaman şimdilerde El Turco adlı dizisi için Macaristan'da. Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'ninn yüreğini yakan depremler sonrası herhangi bir paylaşım yapmayınca tepkilerin odağın kalan Can Yaman ardından hem kendisi AFAD'a bağış yapmış hem de bir yardım kampanyası başlatmıştı. Geç de olsa kolları sıvayan Can Yaman bağış paylaşımının altına gelen yorumlar sonrası, takipçileriyle kapışmıştı. Geç paylaşım yaparak eleştirilerin odağın kalan Yaman bağışı çiftledi.

15.02.2023 09:41 - Son Güncelleme: 15.02.2023 09:41
Can ’Yaman’ çocukmuş! Sinirden gözü dönüp İşine bak Allah’ın malı demişti! Can Yaman’dan depremzedeler için bağış üstüne bağış

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından, afet bölgeleri için ünlüler de çağrı yaptı.

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Can ’Yaman’ çocukmuş! Sinirden gözü dönüp İşine bak Allah’ın malı demişti! Can Yaman’dan depremzedeler için bağış üstüne bağış

Bu isimlerden biri de şu sıralar yeni dizisi için Macaristan'da olan Can Yaman. Depremin başından bu yana sessiz kalmakla suçlanan Can Yaman depremzedeler için iki koldan çalışmalara başlamıştı.

Can ’Yaman’ çocukmuş! Sinirden gözü dönüp İşine bak Allah’ın malı demişti! Can Yaman’dan depremzedeler için bağış üstüne bağış

Kalbi yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye'de olan Yaman, önce 250 bin TL para yardımı yapmıştı.

Can ’Yaman’ çocukmuş! Sinirden gözü dönüp İşine bak Allah’ın malı demişti! Can Yaman’dan depremzedeler için bağış üstüne bağış

Ünlü oyuncu bununla yetinmeyip İtalya'da çocuklara yardım etmek için kurduğu dernek üzerinden de depremzeler için büyük bir kampanya başlatmıştı.

Can ’Yaman’ çocukmuş! Sinirden gözü dönüp İşine bak Allah’ın malı demişti! Can Yaman’dan depremzedeler için bağış üstüne bağış

Can Yaman, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

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