Can 'Yaman' çocukmuş! Sinirden gözü dönüp "İşine bak Allah'ın malı" demişti! Can Yaman'dan depremzedeler için bağış üstüne bağış
Demet Özdemir ile başrolü üstlendiği Erkenci Kuş dizisiyle hem Türkiye'de hem de İtalya'da yıldızı parlayan Can Yaman şimdilerde El Turco adlı dizisi için Macaristan'da. Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'ninn yüreğini yakan depremler sonrası herhangi bir paylaşım yapmayınca tepkilerin odağın kalan Can Yaman ardından hem kendisi AFAD'a bağış yapmış hem de bir yardım kampanyası başlatmıştı. Geç de olsa kolları sıvayan Can Yaman bağış paylaşımının altına gelen yorumlar sonrası, takipçileriyle kapışmıştı. Geç paylaşım yaparak eleştirilerin odağın kalan Yaman bağışı çiftledi.
15.02.2023 09:41 - Son Güncelleme: 15.02.2023 09:41
Bu isimlerden biri de şu sıralar yeni dizisi için Macaristan'da olan Can Yaman. Depremin başından bu yana sessiz kalmakla suçlanan Can Yaman depremzedeler için iki koldan çalışmalara başlamıştı.