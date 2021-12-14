Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül ölümden döndü sevgilisi hayatını kaybetti! Klibindeki detay ve son sözleri 'malum olmuş' dedirtti
Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül ölümden döndü sevgilisi hayatını kaybetti! Ünlü şarkıcının son klibindeki detay ve kazadan önceki son sözleri 'malum olmuş' dedirtti. Kahreden kaza saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Yıllar önce Hepsi Grubu ile ünlenen ve sonra şöhreti yakalayan Gülçin Ergül, sevgilisiyle trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül hastaneye kaldırılırken iş insanı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Kazadan saatler önce röportaj veren şarkıcı, yeni klibinden bahsederken bakın hangi ifadeleri kullanmış...
Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül ölümden döndü sevgilisi hayatını kaybetti! Klibindeki detay ve son sözleri 'malum olmuş' dedirtti.
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir- İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı. Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.
KLİBİNDEKİ KAZA SAHNESİNİ YAŞADI
Kaza sonrası yaralı şekilde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gülçin Ergül'ün saatler önce verdiği röportaj ise gündem oldu. Vatan'a verdiği röportajda yeni şarkısı Birbirimize İyi Gelmiyoruz'un hikayesinden bahseden Ergül, klipte bahsi geçen kaza sahnesini anlatmıştı.
Şarkıcı, klipteki sahne için "Klibimiz pek güzel oldu, klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım. Bu bölüm, ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu ve başkalarının yolunu da aydınlatan yol açan bir ilham olmuş gibi de görünüyor. Bu da benim için bir iltifat olmalı" demişti
"BAŞINA GELECEKLERİ TAHMİN ETMİŞ"
Gülçin Ergül'ün geçirdiği kaza sonrası röportajını okuyan birçok sosyal medya kullanıcısı "Resmen anlattıklarını yaşamış" ve "Başına gelecekleri tahmin etmiş" yorumunu yaptı.