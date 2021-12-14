Masumlar Apartmanı'nın Esra'sının bir kızı olduğunu duyanlar şaştı kaldı! Esra Ruşan'ın eski eşi meğer...
TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı en çokta Esra Ruşan'a yaradı. Daha önce Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi Pusu, Vatanım Sensin, Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarda yer alan 38 yaşındaki güzel oyuncu asıl patlamasını Masumlar Apartmanı ile yaptı. Yaşından çok çok genç gösteren Esra Ruşan hakkında araştırma yapanlar eşinden boşandığını ve bir kızı olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Esra Ruşan'ın dünyalar tatlısı kızı şimdilerde adeta bir fenomen.
Masumlar Apartmanı'nın yıldızını parlatan isimlerinden biri de 38 yaşındaki güzel oyuncu Esra Ruşan oldu. Dizide kendisiyle aynı adı taşıyan Esra karakterine hayat veren Esra Ruşan sosyal medyada fazlasıyla dikkat çekiyor. Esra Ruşan'ın Instagram hesabı biraz kurcalandığın da ise karşınıza dünyalar tatlısı minik kızı çıkıyor.
Esra Ruşan, Kars'ta doğdu ve eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Uzun soluklu Arka Sokaklar dizisiyle oyunculuğa adım atan Ruşan, sonrasında popüler dizilerde yer alarak adını duyurdu.
Ruşan, 1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan isim, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başladı. Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide oynadı. 2012'de Ustura Kemal, 2020'de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Esra Ruşan, 1.68 cm boyunda ve 58 kilodur.
Esra Ruşan bir dönem yönetmen Fatih Gök ile evliydi. Çift 2020 yılında yollarını ayırdı. 2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Esra Ruşan'ın kızını görenler şaşıp kalıyor.
İşte başta Esra Ruşan olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.