Derya Baykal'ın boncuk gözlü torununa bakın! Ünlü oyuncu paylaştı minik Pera ilgi odağı oldu anneannesi ile benzerliği dikkat çekti
Derya Baykal boncuk gözlü torununa bakın! Derya Baykal'ın merhum sanatçı Ferhan Şensoy ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında Cem Öget ile nikah masasına oturmuştu. Cem Öget ile mutlu bir evlilik sürdüren Şensoy, geçen aylarda ise kızı Pera'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Pera'nın dünyaya gelmesiyle anneanne olan Derya Baykal ise minik torununun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Baykal'ın torunuyla benzerliği dikkat çekerken minik Pera sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Derya Baykal'ın boncuk gözlü torunu Pera...
14.12.2021 01:46
- Son Güncelleme: 14.12.2021 01:46
Derya Baykal'ın merhum sanatçı Ferhan Şensoy ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında Cem Öget ile nikah masasına oturmuştu.
Cem Öget ile Müjgan Ferhan Şensoy, üç ay önce minik kızları Pera'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Çiçeği burnunda anne Ferhan Şensoy, sosyal medya hesabında kızıyla sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Boncuk gözleriyle ilgi odağı olan Pera, bu kez anneannesi ile Derya Baykal'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Usta oyuncu, torununun bir fotoğrafını "Ananesinin gülü..." notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.