Hepsi Grubu birleşiyor mu? 'Ben yanında olurum' Gülçin Ergül'den Yasemin Yörük'e dost eli! 'Çok yalnız hissettim' deyince dayanamadı!
Hepsi Grubu'ndan haber var! Yasemin Yörük 'Çok yalnız hissettim' dedi! Gülçin Ergül'den yanıt gecikmedi. 10 yıl önce ortalığı kasıp kavuruyorlardı! Müzik piyasasına tek başına geri dönen 35 yaşındaki şarkıcı sözleriyle gündem oldu.
2005-2015 yılları arasında aktif müzik yapan Hepsi Grubu, Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla dağıldı. Şimdilerde çocuk sahibi olan Cemre Kemer mutlu bir aile tablosu çizerken, Gülçin Ergül ise tek başına müzik kariyerine devam ediyor. Eren Bakıcı'nın ise sakin bir yaşam sürdüğü biliniyor. Grubun sesi en çok beğenilenleri arasında yer alan Yasemin Yörük de yıllar sonra yeni bir şarkı ile ortaya çıktı. Düştüm Gülüşüne adlı bir şarkı çıkartan Yörük 'Diğerleriyle yeniden birleşir misiniz?' sorusuna duygulandıran bir cevap verdi. İşte detaylar...
Çocukluklarından beri birbirlerini tanıyan Cemre Kemer, Yasemin Yörük, Gülçin Ergül ve Eren Bakıcı 2004 yılında kariyerlerinde ilk adımı attı.
2015 yılında gruptan ayrılan Gülçin Ergül katıldığı bir televizyon programında ayrılışı ile ilgili şöyle konuşmuştu;
"Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdI gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için. "