Henüz 14 yaşındayken... Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural bakın kiminle evliymiş! İşte Ezgi Can Ural...
Henüz 14 yaşındayken dans etmeye başlayan sarı saçlı, mavi gözlü bebek gibi bir genç kız, hatta çocuktur Sibel Can. Babası da müzisyen olduğu için sahnelerle tanışması belki de bu yüzden biraz erken oldu. Güzelliği ve dansı ile dikkat çeken Sibel Can'ın Orhan Gencebay ile tanışması ise assolistliğe hızlı ve başarılı bir giriş yapmasına neden oldu. Şöhret basamaklarını bir bir tırmanan Sibel Can, henüz 17 yaşındayken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Hakan Ural'ın babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası annesi ile hiç evlenmedi, hatta 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu bile kabul etmedi.
Henüz 14 yaşındayken dans etmeye başlayan sarı saçlı, mavi gözlü bebek gibi bir genç kız, hatta çocuktur Sibel Can... Babası da müzisyen olduğu için sahnelerle tanışması belki de bu yüzden biraz erken oldu. Güzelliği ve dansı dillerden dile dolaşırken bir gece Nükhet Duru tarafından sahnede izlenen Sibel Can'ın keşfedilme hikayesi işte böyle başladı. Ünlü sanatçının Nükhet Duru'nun ardından Orhan Gencebay ile tanışması ise assolistliğe hızlı ve başarılı bir giriş yapmasına sebep oldu. Şöhret basamaklarını bir bir tırmanan Sibel Can, henüz 17 yaşındayken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Sibel Can bu evlilikten Melisa Ural ve Engin Can Ural adında iki çocuk dünyaya getirdi. Sibel Can'ın kızı Melisa şu an 25 yaşında, abisi Engin Can ise 27 yaşında. Ancak Hakan Ural'ın 2005 yılında evlendiği Ezgi Can Ural'dan da Gisella adında bir kızı bulunuyor. İşte Herkesin merak ettiği Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural ve kızı Gisella...
Sibel Can bu evlilikten Melisa Ural ve Engin Can Ural adında iki çocuk dünyaya getirdi. Şimdilerde Neler Oluyor Hayatta programı ile ekranlara çıkan Hakan Ural'ın 2005 yılında evlendiği Ezgi Can Ural'dan da Gisella adında bir kızı bulunuyor. İşte Neler Oluyor Hayatta programının yapımcısı ve sunucusu olan Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural ve kızı Gisella...
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