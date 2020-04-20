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Kerem Tunçeri ifşa mesajlarının ardından konuştu! Aslı Enver ile yeni bir ilişkiye başlayan Tunçeri...
Kerem Tunçeri ifşa mesajlarının ardından konuştu! Aslı Enver ile yeni bir ilişkiye başlayan Tunçeri...
Aslı Enver - Kerem Tunçeri aşkının gün yüzüne çıkmasıyla gözler çapkın basketbolcu Kerem'in sevgililerine çevrildi. Aşk defteri bir hayli kabarık olan 41 yaşındaki Kerem Tunçeri, sosyal medya fenomenlerinin kendisini ifşa etmesinin ardından açıklamada bulundu. İşte Aslı Enver ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Kerem Tunçeri'nin açıklaması...
20.04.2020 17:15
- Son Güncelleme: 20.04.2020 17:15
Aslı Enver ile aşk yaşayan Kerem Tunçeri'nin korona günlerinde birden fazla kişiye mesaj attığı şahıslar tarafından ifşa edildi. Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine bir açıklama yaptı.
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Açıklama şöyle;
"Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım."
Kerem Tunçeri ile Aslı Enver aşkı önceki gün magazin gündemine bomba gibi düştü. Enver, Murat Boz'la ilişkisini geçtiğimiz yaz sonlandırmıştı...
Geçtiğimiz aylarda, eşi Melis İşiten'den boşanan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile iki kez yemeğe çıktığı ancak kafalarının uyuşmaması nedeni ile arkadaş kalmayı tercih ettikleri iddia edilen Aslı Enver'in iki gündür özellikle sosyal medyada dolaşan ifşa mesajlarına vereceği tepki merak konusu oldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın özel haberine göre, Kerem Tunçeri - Aslı Enver çifti ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.