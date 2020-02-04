Pınar Altuğ taciz mi edildi? Instagram'dan isyan etti: Hepinizi...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, Instagram hesabından isyan etti. Sosyal medya hesabı üzerinden gündelik yaşantısına dair sık sık paylaşımda bulunan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, Instagram'dan yaptığı son paylaşımda yaşadığı taciz olayına isyan etti. Herkesi engelleyeceğini belirten Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ise bir AVM'de görüntülendi. Eşi ve annesiyle alışverişe geldiklerini söyleyerek muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Yağmur Atacan, elinde kahvelerle eşini aradı. Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile arasındaki boy ve yaş farkıyla sosyal medyada birçok kez tacize uğramıştı.
Çocuklar Duymasın dizisi ile herkesin evine giren ve milyonları kendisine hayran bırakan oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından rahatsız olduğu konuyu dile getirdi. Sosyal medya üzerinden hediye dağıtan hesaplara sitemde bulunan başarılı oyuncu kendi adının bu hediye paylaşımlarının altında yer almasından duyduğu rahatsızlığı şu satırlarla ifade etti:
Çocuklar Duymasın adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, geçtiğimiz Eylül ayında eşi Yağmur Atacan'la birlikte Sedef Adası'nda gerçekleştirilen bir düğünde boy gösterdi. Sezonun trend rengi fuşya mini bir elbise tercih eden Pınar Altuğ, her zamanki gibi yine bronz teniyle dikkat çekti. Kıyafetini burnu açık siyah bir botla kombinleyen Altuğ'un eşi ise lacivert keten bir takım tercih etti ve altına da spor ayakkabı giymekle yetindi. İkilinin boy farkı ise merak konusu oldu...