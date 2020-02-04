Pınar Altuğ taciz mi edildi? Instagram'dan isyan etti: Hepinizi...

Çocuklar Duymasın adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, geçtiğimiz Eylül ayında eşi Yağmur Atacan'la birlikte Sedef Adası'nda gerçekleştirilen bir düğünde boy gösterdi. Sezonun trend rengi fuşya mini bir elbise tercih eden Pınar Altuğ, her zamanki gibi yine bronz teniyle dikkat çekti. Kıyafetini burnu açık siyah bir botla kombinleyen Altuğ'un eşi ise lacivert keten bir takım tercih etti ve altına da spor ayakkabı giymekle yetindi. İkilinin boy farkı ise merak konusu oldu...