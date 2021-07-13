Serap Paköz estetik sonrası kızıyla poz verdi gören şaştı kaldı! İşte boyu kadar evladı olan Serap Paköz ile kızı Ceren...

Estetikleriyle adından söz ettiren Serap Paköz'ün Instagram paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Serap Paköz estetik sonrası kızıyla poz verdi, gören şaştı kaldı! İşte Seda Sayan'ın doktoruna Fransız askısı yaptıran 56 yaşındaki sunucu Serap Paköz'ün son hali ve kızı Ceren'le verdiği çok konuşulan o poz...

13.07.2021 17:46 - Son Güncelleme: 13.07.2021 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





