Serap Paköz estetik sonrası kızıyla poz verdi gören şaştı kaldı! İşte boyu kadar evladı olan Serap Paköz ile kızı Ceren...
Estetikleriyle adından söz ettiren Serap Paköz'ün Instagram paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Serap Paköz estetik sonrası kızıyla poz verdi, gören şaştı kaldı! İşte Seda Sayan'ın doktoruna Fransız askısı yaptıran 56 yaşındaki sunucu Serap Paköz'ün son hali ve kızı Ceren'le verdiği çok konuşulan o poz...
13.07.2021 17:46
- Son Güncelleme: 13.07.2021 17:48
Serap Paköz estetik sonrası kızıyla poz verdi gören şaştı kaldı! 56 yaşındaki ünlü sunucu Fransız askısı yaptıranlar kervanına katıldı.
Paköz, Amerika'daki işlemin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seda Sayan'ı etiketleyerek, desteği için teşekkür etmişti.
Estetik sürecini Instagram hesabından paylaşan Paköz, yüzündeki bantlar çıkınca ünlü müzisyen Sümer Ezgü ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ceren Ezgü ile fotoğrafını paylaştı.
Paköz'ün kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
İşte Serap Paköz'ün kızı Ceren başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...