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Serap Paköz estetik sonrası kızıyla poz verdi gören şaştı kaldı! İşte boyu kadar evladı olan Serap Paköz ile kızı Ceren...

Estetikleriyle adından söz ettiren Serap Paköz'ün Instagram paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Serap Paköz estetik sonrası kızıyla poz verdi, gören şaştı kaldı! İşte Seda Sayan'ın doktoruna Fransız askısı yaptıran 56 yaşındaki sunucu Serap Paköz'ün son hali ve kızı Ceren'le verdiği çok konuşulan o poz...

13.07.2021 17:46 - Son Güncelleme: 13.07.2021 17:48
Serap Paköz estetik sonrası kızıyla poz verdi gören şaştı kaldı! İşte boyu kadar evladı olan Serap Paköz ile kızı Ceren...

Serap Paköz estetik sonrası kızıyla poz verdi gören şaştı kaldı! 56 yaşındaki ünlü sunucu Fransız askısı yaptıranlar kervanına katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serap Paköz estetik sonrası kızıyla poz verdi gören şaştı kaldı! İşte boyu kadar kızı olan Serap Paköz'ün son hali ve

Paköz, Amerika'daki işlemin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seda Sayan'ı etiketleyerek, desteği için teşekkür etmişti.

Serap Paköz estetik sonrası kızıyla poz verdi gören şaştı kaldı! İşte boyu kadar kızı olan Serap Paköz'ün son hali ve

Estetik sürecini Instagram hesabından paylaşan Paköz, yüzündeki bantlar çıkınca ünlü müzisyen Sümer Ezgü ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ceren Ezgü ile fotoğrafını paylaştı.

Serap Paköz estetik sonrası kızıyla poz verdi gören şaştı kaldı! İşte boyu kadar kızı olan Serap Paköz'ün son hali ve

Paköz'ün kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Serap Paköz estetik sonrası kızıyla poz verdi gören şaştı kaldı! İşte boyu kadar kızı olan Serap Paköz'ün son hali ve

İşte Serap Paköz'ün kızı Ceren başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...