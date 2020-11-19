Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesi enerjisiyle kızına taş çıkartıyor! Kim der ki anne-kız
Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Yamanlar Çiftliği'nin kahyası cazgır Saniye olarak karşımıza çıkan Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin annesi Şafak Sol'u görenler şaştı kaldı. Selin Yeninci'nin annesi Şafak Sol, enerjisiyle genç kızlara taş çıkartıyor. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
Gaffur'un karısı Saniye. Konağın mutfağından sorumlu, Hünkar hanımın eli ayağı. Senelerdir Hünkar Yaman'ın hizmetinde çalışıyor. Yılmaz ve Züleyha konağa ilk geldiklerinde, onlara yardımcı oluyor fakat işler değiştikçe onlara düşman kesiliyor. Züleyha'nın ön plana çıkmasıyla, ona kin beslemeye başlıyor. Tek amacı konaktaki yerini korumak. Bu uğurda her şeyi yapabilir. Karşımıza ilk çıktığın böyle biriydi Saniye karakteri ancak köprünün altından çok sular aktı.
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayanı hiç kuşkusuz 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Selin Yeninci'nin annesi Şafak Hanım'ı görenler şaştı kaldı. Selin Yeninci'nin annesi Şafak Sol'un enerjisi sadece kızına değil genç kızlara taş çıkaran cinsten. İşte başta Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.