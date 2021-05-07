RAMAZAN İMSAKİYE
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Hazal Subaşı bahçe pozlarıyla olay oldu! Herkes onu konuştu yorumlar peş peşe geldi “Su gibisin”

Hazal Subaşı bahçe pozlarıyla olay oldu! Son olarak Çukur dizisinde can verdiği Nehir karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Hazal Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Subaşı, bahçede verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede içinde sosyal medyada gündem olurken paylaşıma "Su gibisin", "Doğal güzellik diye buna denir" yorumları yapıldı. İşte ünlü oyuncu Hazal Subaşı'nın çok konuşulan bahçe pozları…

07.05.2021 23:48 - Son Güncelleme: 07.05.2021 23:48
Hazal Subaşı bahçe pozlarıyla olay oldu! Herkes onu konuştu yorumlar peş peşe geldi “Su gibisin”

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, bahçede yeşillikler arasında verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Subaşı'nın paylaşımına "Su gibisin", "Doğal güzellik diye buna denir" yorumları yapıldı.

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Hazal Subaşı bahçe pozlarıyla olay oldu! Herkes onu konuştu yorumlar peş peşe geldi “Su gibisin”

Oyuncunun yoğun ilgi gören paylaşımının ardından boyu ise merak konusu oldu. İşte bahçe pozlarıyla gündem olan Hazal Subaşı başta olmak üzere ünlü isimler ve boyları…

Hazal Subaşı bahçe pozlarıyla olay oldu! Herkes onu konuştu yorumlar peş peşe geldi “Su gibisin”

KADİR DOĞULU - 178 CM

Hazal Subaşı bahçe pozlarıyla olay oldu! Herkes onu konuştu yorumlar peş peşe geldi “Su gibisin”

BURCU BİRİCİK - 170 CM

Hazal Subaşı bahçe pozlarıyla olay oldu! Herkes onu konuştu yorumlar peş peşe geldi “Su gibisin”

SERENAY SARIKAYA - 175 CM