Hazal Subaşı bahçe pozlarıyla olay oldu! Herkes onu konuştu yorumlar peş peşe geldi “Su gibisin”

Hazal Subaşı bahçe pozlarıyla olay oldu! Son olarak Çukur dizisinde can verdiği Nehir karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Hazal Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Subaşı, bahçede verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede içinde sosyal medyada gündem olurken paylaşıma "Su gibisin", "Doğal güzellik diye buna denir" yorumları yapıldı. İşte ünlü oyuncu Hazal Subaşı'nın çok konuşulan bahçe pozları…

07.05.2021 23:48 - Son Güncelleme: 07.05.2021 23:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





