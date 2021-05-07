Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil kararsız kaldı! ‘Hepsini paylaştım’ dedi Oktay Kaynarca ile…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil kararsız kaldı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pelin Akil, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pelin Akil, Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile set hallerini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Art arda fotoğraf paylaşan Akil, kararsız "1 ? 2 ? 3 ? Karar veremedim hepsini koydum" dedi. İşte Pelin Akil'in o paylaşımı…
07.05.2021 23:02
- Son Güncelleme: 07.05.2021 23:30
Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin güzel oyuncusu Pelin Akil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Özellikle ailesiyle birlikte verdiği pozlarla dikkat çeken Akil, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
Ünlü oyuncu, rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile sette verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Oyuncu, paylaşımın altına ise "1 ? 2 ? 3 ? Karar veremedim hepsini koydum. Salı gelsin mi?" notunu ekledi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlandığı Salı gününü sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.