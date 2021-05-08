Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin’den estetik iddialarına tokat gibi cevap! O akıma katıldı paylaşımıyla mest etti
Ebru Şahin'den estetik iddialarına tokat gibi cevap! Başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final yapmasıyla ekranlara veda eden ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyada başlatılan 20'li yaşlar challenge akımına dahil oldu. Sosyal medya hesabında eski fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, takipçilerini mest etti. Şahin'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken "hiçbir değişiklik yok sanki" yorumları yapıldı. İşte ünlü oyuncu Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyada başlatılan 20'li yaşlar challenge akımına dahil oldu. Instagram hesabında paylaşımda bulunan Ebru Şahin, "Sağdaki ilk ajans fotoğrafım, aynı gün hayatımın ilk oyunculuk deneyimi için seçmelere gitmiştim. Zaman çabuk geçiyor" notuyla fotoğrafların kendisi için önemini açıkladı.