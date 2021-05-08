Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin’den estetik iddialarına tokat gibi cevap! O akıma katıldı paylaşımıyla mest etti

Ebru Şahin'den estetik iddialarına tokat gibi cevap! Başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final yapmasıyla ekranlara veda eden ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyada başlatılan 20'li yaşlar challenge akımına dahil oldu. Sosyal medya hesabında eski fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, takipçilerini mest etti. Şahin'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken "hiçbir değişiklik yok sanki" yorumları yapıldı. İşte ünlü oyuncu Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

08.05.2021 00:17 - Son Güncelleme: 08.05.2021 00:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





