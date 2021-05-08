RAMAZAN İMSAKİYE
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Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin’den estetik iddialarına tokat gibi cevap! O akıma katıldı paylaşımıyla mest etti

Ebru Şahin'den estetik iddialarına tokat gibi cevap! Başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final yapmasıyla ekranlara veda eden ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyada başlatılan 20'li yaşlar challenge akımına dahil oldu. Sosyal medya hesabında eski fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, takipçilerini mest etti. Şahin'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken "hiçbir değişiklik yok sanki" yorumları yapıldı. İşte ünlü oyuncu Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

08.05.2021 00:17 - Son Güncelleme: 08.05.2021 00:17
Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin’den estetik iddialarına tokat gibi cevap! O akıma katıldı paylaşımıyla mest etti

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyada başlatılan 20'li yaşlar challenge akımına dahil oldu. Instagram hesabında paylaşımda bulunan Ebru Şahin, "Sağdaki ilk ajans fotoğrafım, aynı gün hayatımın ilk oyunculuk deneyimi için seçmelere gitmiştim. Zaman çabuk geçiyor" notuyla fotoğrafların kendisi için önemini açıkladı.

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Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin’den estetik iddialarına tokat gibi cevap! O akıma katıldı paylaşımıyla mest etti

Güzel oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "hiçbir değişiklik yok sanki" yorumu yapıldı.

Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin’den estetik iddialarına tokat gibi cevap! O akıma katıldı paylaşımıyla mest etti

Şahin'in paylaşımının ardından ünlü isimlerin gençlik halleri merak konusu oldu. İşte başta Ebru Şahin olmak üzere ünlü isimlerin eski halleri…

Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin’den estetik iddialarına tokat gibi cevap! O akıma katıldı paylaşımıyla mest etti

Özcan Deniz

Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin’den estetik iddialarına tokat gibi cevap! O akıma katıldı paylaşımıyla mest etti