Hazal Şenel değişimiyle ağızları açık bıraktı! Sinem Kobal’ın rol arkadaşı minisiyle şov yaptı! Selena’nın kıvırcık Kıvılcım’ıydı...
Selena'nın kıvırcık Kıvılcım'ıydı... 2006'ta atv'de yayınlanmaya başlayan ve yıllarca geçse de adından söz ettiren Selena dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran Hazal Şenel, yıllar sonra gündem oldu. Şenel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Siyah mini elbisesiyle verdiği pozları yayınlayan Şenel, kısa sürede büyük ses getirdi. Öte yandan düz saçlarıyla dikkat çeken Hazal Şenel'in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı. İşte Sinem Kobal'ın rol arkadaşı Hazal Şenel'in inanılmaz değişimi ve iddialı pozları...
04.08.2022 01:04 - Son Güncelleme: 04.08.2022 01:04
2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve büyük beğeni topladı.
Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı dizi, yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başardı. Fantastik kurgu ve komedi türündeki dizi, senaryosu kadar oyuncu kadrosuyla da sık sık gündem oldu.
Son olarak dizide Kıvılcım karakterini canlandıran Hazal Şenel, değişimiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Siyah mini elbisesiyle verdiği pozları yayınlayan Şenel, kısa sürede büyük ses getirdi. Yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Hazal Şenel'in son hali de çok konuşuldu.