"Hazal Kaya'yı eşi Ali Atay aldattı" iddiası şoke etti dikkat çeken paylaşım gecikmedi! 'Acayip kocam köylüyüm' demişti...
"Hazal Kaya'yı eşi Ali Atay aldattı" iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken, ihanet haberleri sonrası oyuncu Hazal Kaya Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay'ın evliliğinde kara bulutların dolaştığı konuşuluyor. Evliliklerinin üçüncü yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Hazal, eşiyle düğün karesinin altına bakın neler yazdı...
2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olarak gösterilen Kaya ve Atay hakkında ihanet iddiası ortaya atıldı.
Sosyal medyada hızla yayılan söylenti sonrası Ali Atay Twitter gündeminde ilk sıralarda yer alarak TT (Tred Topic)oldu.
Magazin programı 2. Sayfa iddialı paylaşımıyla olay oldu. İddiaya göre yakınlarda evlilik yıldönümü kutlayan bir çift ihanet haberiyle gündeme gelecek. Bu iddialı isim verilmeden yapılan haberden sonra gündeme Hazal Kaya-Ali Atay çifti geldi.
Hazal Kaya eşi Ali Atay ile pozuna "Şu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor. Senle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber. Sana çok aşığım" notunu düştü.