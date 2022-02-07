Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 10 milyon TL'lik villada dehşeti yaşıyor! Yangın çıktı, eşek arıları bastı, tilkiler dadandı, ağaç devrildi
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in 10 milyon TL'lik villasında dert bitmiyor! 2019 yılında Berfu Yenenler ile evlenen ve peş peşe iki evlat sahibi olan Eser Yenenler, evinde durmadan sorun yaşıyor. Yaklaşık 2 senedir İstanbul Kemerburgaz'daki 10 milyon liralık kütük villada yaşayan Eser ile Berfu Yenenler'in başı dertten bir türlü kurtulmadı. Ünlü çiftin evini önce eşek arıları bastı, daha sonra tilkiler dadandı! Yangın çıkan evin üstüne bir de ağaç devrildi!
07.02.2022 13:47
- Son Güncelleme: 07.02.2022 13:47
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 10 milyon TL'lik villada dehşeti yaşıyor! İstanbul Kemerburgaz'daki 10 milyon TL'lik lüks kütük villada yaşayan Eser ile Berfu Yenenler'in başı dertten bir türlü kurtulmadı.