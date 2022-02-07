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Haberler Magazin Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 10 milyon TL'lik villada dehşeti yaşıyor! Yangın çıktı, eşek arıları bastı, tilkiler dadandı, ağaç devrildi

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 10 milyon TL'lik villada dehşeti yaşıyor! Yangın çıktı, eşek arıları bastı, tilkiler dadandı, ağaç devrildi

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in 10 milyon TL'lik villasında dert bitmiyor! 2019 yılında Berfu Yenenler ile evlenen ve peş peşe iki evlat sahibi olan Eser Yenenler, evinde durmadan sorun yaşıyor. Yaklaşık 2 senedir İstanbul Kemerburgaz'daki 10 milyon liralık kütük villada yaşayan Eser ile Berfu Yenenler'in başı dertten bir türlü kurtulmadı. Ünlü çiftin evini önce eşek arıları bastı, daha sonra tilkiler dadandı! Yangın çıkan evin üstüne bir de ağaç devrildi!

07.02.2022 13:47 - Son Güncelleme: 07.02.2022 13:47
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 10 milyon TL’lik villada dehşeti yaşıyor! Yangın çıktı, eşek arıları bastı, tilkiler dadandı, ağaç devrildi

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 10 milyon TL'lik villada dehşeti yaşıyor! İstanbul Kemerburgaz'daki 10 milyon TL'lik lüks kütük villada yaşayan Eser ile Berfu Yenenler'in başı dertten bir türlü kurtulmadı.

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Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 10 milyon TL’lik villada dehşeti yaşıyor! Yangın çıktı, eşek arıları bastı, tilkiler dadandı, ağaç devrildi

Ünlü çiftin iki oğluyla yaşadıkları evlerini önce eşek arıları bastı. Yenenler Ailesi'nin, ikinci davetsiz misafiri ise tilkiler oldu. Tilkiler evin bahçesinde gördükleri ayakkabı ve terlikleri sürekli parçalayıp çaldı.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 10 milyon TL’lik villada dehşeti yaşıyor! Yangın çıktı, eşek arıları bastı, tilkiler dadandı, ağaç devrildi

Daha sonra yangın şoku yaşayan çiftin evine yarasalar yuva yaptı. Her gün bir aksiyonun yaşandığı villanın üzerine bir de ağaç devrildi.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 10 milyon TL’lik villada dehşeti yaşıyor! Yangın çıktı, eşek arıları bastı, tilkiler dadandı, ağaç devrildi

Başları dertten kurtulmayan Eser ve Berfu Yenenler'in villasının şimdi de çatısı akmaya başladı.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 10 milyon TL’lik villada dehşeti yaşıyor! Yangın çıktı, eşek arıları bastı, tilkiler dadandı, ağaç devrildi

İşte başta Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...

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