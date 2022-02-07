Yüsra Geyik 'oldu bitti' pozlarıyla sosyal medyayı yaktı! Camdaki Kız'dan ayrılan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik meğer...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını duyuran ve yıllarca Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, yeni sezonda yapıma veda ederek Camdaki Kız'a transfer olmuştu. Camdaki Kız'da Melisa karakterini canlandıran Geyik, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti. Genç oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun paylaşımın altına çok sayıda alev emojisi bırakıldı.
07.02.2022 12:00
- Son Güncelleme: 07.02.2022 12:00
Yüsra Geyik, televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan ve kadrosunda Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin'in yer aldığı Arka Sokakalar dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Yıllarca Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, yeni sezonda yapıma veda ederek Camdaki Kız'a transfer olmuştu.
Şimdilerde bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olmuştu.