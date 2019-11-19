GaleriMagazin

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdi! İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

Hazal Kaya geçtiğimiz Şubat ayında 5 yıllık sevgilisi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi. Hazal Kaya - Ali Atay çiftinin görkemli düğünü günlerce konuşuldu. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde hamile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Kaya, paylaşımına, "Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım; Fikret Ali" notunu düşmüştü. Ve beklenen haber geldi, Hazal Kaya geçtiğimiz akşam Fulya'da özel bir hastanede doğum yaptı. İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

19.11.2019 10:41 - Son Güncelleme: 19.11.2019 10:42
Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdi! İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

5 yıllık beraberliklerini nikah masasına taşıyan Hazal Kaya - Ali Atay çifti, geçtiğimiz aylarda anne-baba olacaklarını duyurmuştu.

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdi! İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

"TANIŞTIRAYIM; FİKRET ALİ"

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde hamile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Kaya, paylaşımına, "Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım; Fikret Ali" notunu düşmüştü.

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdi! İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

HAZAL KAYA ANNE OLDU

Çiftten müjdeli haber geldi. İkilinin bebekleri Fikret Ali dün dünyaya gözlerini açtı.

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdi! İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

Hazal Kaya'nın Fulya'daki özel bir hastanede doğum yaptığı öğrenildi.

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdi! İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

Fikret Ali'nin fotoğrafını Hazal Kaya ne zaman paylaşacak merakla bekleniyor. İşte 2019 yılında doğan ünlü bebekler...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yıldız Kenter'e kendi evinde veda! Usta sanatçı Yıldız Kenter'in cenaze töreni nerede ve saat kaçta?
Yıldız Kenter'e kendi evinde veda! Usta sanatçı Yıldız Kenter'in cenaze töreni nerede ve saat kaçta?