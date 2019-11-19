Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdi! İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

Hazal Kaya geçtiğimiz Şubat ayında 5 yıllık sevgilisi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi. Hazal Kaya - Ali Atay çiftinin görkemli düğünü günlerce konuşuldu. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde hamile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Kaya, paylaşımına, "Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım; Fikret Ali" notunu düşmüştü. Ve beklenen haber geldi, Hazal Kaya geçtiğimiz akşam Fulya'da özel bir hastanede doğum yaptı. İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

19.11.2019 10:41 - Son Güncelleme: 19.11.2019 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





