Yıldız Kenter'e kendi evinde veda! Usta sanatçı Yıldız Kenter'in cenaze töreni nerede ve saat kaçta?
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 91 yaşında hayatını kaybeden ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı, geçtiğimiz Pazar günü hayata gözlerini yumdu. Yıldız Kenter'in ölümü tüm sanat camiasını yasa boğarken, ünlüler haberi alır almaz Kenter'in hayatını kaybettiği hastaneye koştu. Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yıldız Kenter için ilk tören kendi evinde yani Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenecek. Tören için Kenter'in cenazesi tiyatroya getirildi. Peki Yıldız Kenter'in cenaze töreni nerede ve saat kaçta olacak?
YILDIZ KENTER'İN CENAZE TÖRENİ NEREDE VE SAAT KAÇTA?
Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Kenter için bugün saat 10.00'da Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Sanatçı, Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verilecek.
DDT Genel Müdürü Kurt'tan başsağlığı mesajı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurt, mesajında, "Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan, hocamız, Türk Tiyatromuzun değerli ismi ve kurumumuz eski sanatçılarından Yıldız Kenter hanımefendinin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede Pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
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"HER ZAMAN ÇOK HAYRANLIKLA İZLEDİĞİM BİR SANATÇIYDI"
Törene katılan oyuncu Nevra Serezli, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'i anlattı. Serezli, şunları söyledi: "Tiyatronun temel taşlarından biri. Ben gözümü açtım, Yıldız ve Müşfik Kenter ile tanıştım. 1963 senesinden beri her oyununu izledim. Beraber İngiltere'de bir oyun oynama şerefine nail oldum. Her zaman çok hayranlıkla izlediğim bir sanatçıydı. İyi bir usta ve hocam da oldu bir sene. Bazı insanlar var ya hani onlar hiçbir zaman gitmezmiş gibi düşünülür. Yıldız hocamın gidişi böyle çok şok etti beni. Çünkü o hep vardır. Hep bu tiyatroda şu perde açılacaktır. Biz de arkaya kulise gidip onu öpeceğiz ve kutlayacağız. O da bizi karşılayacak gibi geliyor. Bu son yıllarda çok fazla değer kaybettik."