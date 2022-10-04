Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sır gibi sakladığı sevgilisi kendisine hayran bıraktı! Gizli gizli evlendikleri iddia ediliyordu
ATV'nin çiçeği burnunda dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin hikayesi kadar oyuncu kadrosu da yoğun ilgi gördü. İnadına Aşk, Sadakatsiz, Söz gibi ünlü yapımlarda yer alan Eren Vurdem, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Azamet karakterine hayat veriyor. 33 yaşındaki yakışıklı oyuncu dizideki başarılı performansıyla alkış toplarken özel hayatı çok merak edildi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun biricik sevgilisi ile olan paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Vurdem'in sır gibi sakladığı biricik sevgilisi güzelliğiyle parmak ısırttı!
Her Salı akşamı ATV ekranında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 3. bölümüyle izleyicinin beğenisine sunulacak.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'IN AZAMET'İ EREN VURDEM KİMDİR?
7 Ekim 1988'de Konya'da doğan Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Müzik Konservatuarı drama bölümünden mezun olmuştur. Eren Vurdem ilk oyunculuk deneyimini 2009'da yayınlanan 'Hesaplaşma' dizisi ile yapmıştır. Ardından İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde oynamıştır.
Geniş bir hayran kitlesine kendisini tanıttığı dizi 'Söz' dizi olmuştur. Dizide Karabatak lakabı ile tanınan Ateş Akar'ı canlandıran Eren Vurdem daha sonra da 'Teşkilat Osman' dizisinde Konur Alp karakterine hayat vermiştir. Ekranların izlenme rekorları kıran 'Sadakatsız' dizisinde Mert karakterine haya veren başarılı oyuncu 2021'de dijital dizi 'Fandom'da Ayaz Cantürk ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da ise Yakup karakterlerini oynamıştır.