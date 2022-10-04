Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sır gibi sakladığı sevgilisi kendisine hayran bıraktı! Gizli gizli evlendikleri iddia ediliyordu

Geniş bir hayran kitlesine kendisini tanıttığı dizi 'Söz' dizi olmuştur. Dizide Karabatak lakabı ile tanınan Ateş Akar'ı canlandıran Eren Vurdem daha sonra da 'Teşkilat Osman' dizisinde Konur Alp karakterine hayat vermiştir. Ekranların izlenme rekorları kıran 'Sadakatsız' dizisinde Mert karakterine haya veren başarılı oyuncu 2021'de dijital dizi 'Fandom'da Ayaz Cantürk ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da ise Yakup karakterlerini oynamıştır.