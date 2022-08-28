Yeşilçam'ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener'in yaş isyanı! Bikinili haliyle ortalığı yıkıp geçmişti 'yaşsızım' dedi gençlik sırrını verdi
Yeşilçam'ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener'in yaş isyanı! Bikinili haliyle ortalığı yıkıp geçmişti... Su gibi duru bir güzelliğe sahip olan Aydan Şener Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Renkli bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çeken yılların eskitemediği güzelliğin ve gençliğin sırrını veren Aydan Şener yaşıyla ilgili yorumlara da sitem etti.
ESKİMEYEN GÜZELLİK
Yeşilçam'ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener'in yaş isyanı! Bikinili haliyle ortalığı yıkıp geçmişti 'yaşsızım' dedi gençlik sırrını verdi.
Bu muazzam güzelliğinizin ve gençliğinizin reçetesini lütfen bize de verin!
Posta'nın haberine göre Aydan Şener şöyle yanıt verdi; Kendine iyi bakmak, kilona dikkat etmek çok önemli. Yediklerime çok dikkat ederim. Ben yüze dışarıdan sürülen şeylere çok inanmam, cilt içten beslenir. Düzgün yaşarım, uykuya dikkat ederim. Bir de için fesat olmayacak. Pozitif bakmak çok önemli. Kıskançlığı, kötülüğü, fesatlığı dışına vurmuş insanları çıplak gözle görebiliyorum. Hatlar sertleşiyor, bakışlar keskinleşiyor, kaşlar çatılıyor.
Formunuzu korumayı nasıl başarıyorsunuz?
Hiç kolay değil. Günde sadece bir buçuk öğünle besleniyorum. Sabah koca bir sütlü kahve içerim, öğleden sonra bir dilim ekmekle zeytinyağlı bir yemek yiyorum. Akşam yemeklerini daha çok salatayla geçiştiriyorum. Balık ve salata ağırlıklı besleniyorum. Dikkat etmeden olmuyor. Biraz yesem hemen üç-beş kilo alırım.