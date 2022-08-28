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Haberler Magazin Yeşilçam'ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener'in yaş isyanı! Bikinili haliyle ortalığı yıkıp geçmişti 'yaşsızım' dedi gençlik sırrını verdi

Yeşilçam'ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener'in yaş isyanı! Bikinili haliyle ortalığı yıkıp geçmişti 'yaşsızım' dedi gençlik sırrını verdi

Yeşilçam'ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener'in yaş isyanı! Bikinili haliyle ortalığı yıkıp geçmişti... Su gibi duru bir güzelliğe sahip olan Aydan Şener Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Renkli bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çeken yılların eskitemediği güzelliğin ve gençliğin sırrını veren Aydan Şener yaşıyla ilgili yorumlara da sitem etti.

28.08.2022 12:40 - Son Güncelleme: 28.08.2022 12:58
Yeşilçam’ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener’in yaş isyanı! Bikinili haliyle ortalığı yıkıp geçmişti ’yaşsızım’ dedi gençlik sırrını verdi

ESKİMEYEN GÜZELLİK

Yeşilçam'ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener'in yaş isyanı! Bikinili haliyle ortalığı yıkıp geçmişti 'yaşsızım' dedi gençlik sırrını verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam’ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener’in yaş isyanı! Bikinili haliyle ortalığı yıkıp geçmişti ’yaşsızım’ dedi gençlik sırrını verdi

Takvimler 1981 yılını gösterirken Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı. Başına takılan taçla birlikte hayatı da değişti. Aradan uzun zaman geçti ama o hala yıllara meydan okumayı sürdürüyor.

Yeşilçam’ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener’in yaş isyanı! Bikinili haliyle ortalığı yıkıp geçmişti ’yaşsızım’ dedi gençlik sırrını verdi

SU GİBİ DURU

Aydan Şener, Instagram pozlarıyla ortalığı sallamaya devam ediyor. Su gibi duru bir güzelliği var. Yıllar onu hiç değiştirmiyor. Bu yaza bikinili görüntüleriyle damga vuran Aydan Şener, gençlik sırrını verdi ve bir de sitem etti.

Yeşilçam’ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener’in yaş isyanı! Bikinili haliyle ortalığı yıkıp geçmişti ’yaşsızım’ dedi gençlik sırrını verdi

Bu muazzam güzelliğinizin ve gençliğinizin reçetesini lütfen bize de verin!

Posta'nın haberine göre Aydan Şener şöyle yanıt verdi; Kendine iyi bakmak, kilona dikkat etmek çok önemli. Yediklerime çok dikkat ederim. Ben yüze dışarıdan sürülen şeylere çok inanmam, cilt içten beslenir. Düzgün yaşarım, uykuya dikkat ederim. Bir de için fesat olmayacak. Pozitif bakmak çok önemli. Kıskançlığı, kötülüğü, fesatlığı dışına vurmuş insanları çıplak gözle görebiliyorum. Hatlar sertleşiyor, bakışlar keskinleşiyor, kaşlar çatılıyor.

Yeşilçam’ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener’in yaş isyanı! Bikinili haliyle ortalığı yıkıp geçmişti ’yaşsızım’ dedi gençlik sırrını verdi

Formunuzu korumayı nasıl başarıyorsunuz?

Hiç kolay değil. Günde sadece bir buçuk öğünle besleniyorum. Sabah koca bir sütlü kahve içerim, öğleden sonra bir dilim ekmekle zeytinyağlı bir yemek yiyorum. Akşam yemeklerini daha çok salatayla geçiştiriyorum. Balık ve salata ağırlıklı besleniyorum. Dikkat etmeden olmuyor. Biraz yesem hemen üç-beş kilo alırım.

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