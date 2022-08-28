Yeşilçam'ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener'in yaş isyanı! Bikinili haliyle ortalığı yıkıp geçmişti 'yaşsızım' dedi gençlik sırrını verdi.

Bu muazzam güzelliğinizin ve gençliğinizin reçetesini lütfen bize de verin!

Posta'nın haberine göre Aydan Şener şöyle yanıt verdi; Kendine iyi bakmak, kilona dikkat etmek çok önemli. Yediklerime çok dikkat ederim. Ben yüze dışarıdan sürülen şeylere çok inanmam, cilt içten beslenir. Düzgün yaşarım, uykuya dikkat ederim. Bir de için fesat olmayacak. Pozitif bakmak çok önemli. Kıskançlığı, kötülüğü, fesatlığı dışına vurmuş insanları çıplak gözle görebiliyorum. Hatlar sertleşiyor, bakışlar keskinleşiyor, kaşlar çatılıyor.