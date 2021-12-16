Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran yılın yükselen yıldızı seçildi! İlk paylaşım ‘Canım partnerim’ diyen Su Burcu Yazgı Coşkun’dan!

Merakla beklenen GQ Men of the Year 2021 ödül töreni bu akşam gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği törende; atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran 'Yılın Yükselen Yıldızı' seçildi.