Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran yılın yükselen yıldızı seçildi! İlk paylaşım ‘Canım partnerim’ diyen Su Burcu Yazgı Coşkun’dan!
Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran 'yılın yükselen yıldızı' seçildi! Merakla beklenen GQ Men of the Year 2021 ödül töreni bu akşam gerçekleşti. Alanında başarılı isimlerin ödül aldığı törende; atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran 'Yılın Yükselen Yıldızı' seçildi. Yaran'ın dizideki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun'dan ise paylaşım gecikmedi. İşte 'Canım partnerim' diyen Su Burcu Yazgı Coşkun'un o paylaşımı...
16.12.2021 23:26
- Son Güncelleme: 16.12.2021 23:26
Merakla beklenen GQ Men of the Year 2021 ödül töreni bu akşam gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği törende; atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran 'Yılın Yükselen Yıldızı' seçildi.
Yaran'ın dizide Asiye karakteriyle partnerini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun'dan ise paylaşım gecikmedi.
Genç oyuncu, sosyal medya hesabında Onur Seyit Yaran'ın ödül konuşması sırasında çektiği bir kareyi yayınladı.