Haberler Galeri Magazin Hayranları şokta! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti

Hayranları şokta! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti

O Yeşilçam'ın Afroditi evet hemen aklınıza geldi. Banu Alkan'dan bahsediyoruz. Bir süredir ortalarda gözükmeyen ünlü iism yeniden gündeme geldi. Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri... Banu Alkan: Asıl adı Liz Remka Rebronja'dır. Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Temmuz 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya gelmiştir


24.02.2020 16:07 - Son Güncelleme: 24.02.2020 16:13
Hayranları şokta! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti

Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri... Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.

YEŞİLÇAM'IN AFRODİT'İ BANU ALKAN'DAN OLAY AŞK İTİRAFI! TIKLA VE İZLE

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayranları şokta! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Hayranları şokta! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti

Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.

Hayranları şokta! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Hayranları şokta! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti

Filmde zengin iş adamının oğlu 'Oktay'ı canlandıran Eriş Akman, yarım asır sonra aynı direksiyona geçti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Şimdi gözlerden uzak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi oldukça tanıdık çıktı
Şimdi gözlerden uzak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi oldukça tanıdık çıktı