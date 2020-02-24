Haberler Galeri Magazin Hayranları şokta! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti

Hayranları şokta! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti

O Yeşilçam'ın Afroditi evet hemen aklınıza geldi. Banu Alkan'dan bahsediyoruz. Bir süredir ortalarda gözükmeyen ünlü iism yeniden gündeme geldi. Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri... Banu Alkan: Asıl adı Liz Remka Rebronja'dır. Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Temmuz 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya gelmiştir





24.02.2020 16:07 - Son Güncelleme: 24.02.2020 16:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





