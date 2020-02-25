Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi oldukça tanıdık çıktı! Şimdi ortada yok!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi oldukça tanıdık çıktı! Şimdi ortada yok! Beş yıldır atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hatice'yi canlandıran Sevinç Kıranlı açıklamalarda bulundu. Çocuklarının artık büyüdüğünü ve gözünün arkada olmadığını anlatan Kıranlı, "Aile düzeniniz huzurlu olmadıkça hiçbir işte başarılı olamazsınız' dedi. Sevinç Kıranlı, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ötesiz İnsanlar, Doktorlar, Hastasıyız Dede, Canım Annem, Aslı ile Kerem, Ruhsar, Yılan Hikayesi gibi diziler de rol almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hatice karakterini canlandırmaktadır.
5 yıldız atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve bir fenomene dönüşen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hatice karakterini canlandıran Sevinç Kıranlı, dizinin fanatiklerinin en çok sevdiği isimlerden biri. 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu hem EDHO hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Açıklamaları sonrası en çok merak edilenlerden biri de eşi oldu. Valla 'Hatice'nin çok faydasını görüyorum. Ufak bir kaza yapmıştım bir süre önce. 'Dayıyı çağır, enişteyi çağır' diyerek insanlar takılmıştı. Öyle güzel tepkiler alıyorum.
'EDHO'da 'Hatice' ile gönülleri fethediyorsunuz...
Valla 'Hatice'nin çok faydasını görüyorum. Ufak bir kaza yapmıştım bir süre önce. 'Dayıyı çağır, enişteyi çağır' diyerek insanlar takılmıştı. Öyle güzel tepkiler alıyorum.
Bu diziye kadar neler yaptığınızı anlatır mısınız?
Oyunculukta 23 yıl bitti. İstanbul doğumluyum. Ama ailemin kökeni İran Geylani'ye dayanıyor. İran'ın sanatsal yönü genlerimde var. Üniversiteye gitmeden oyunculuğa 'Mahallenin Muhtarları' dizisi ile başladım. Ardından 'Baskül Ailesi', 'Ruhsar', 'Evdeki Yabancı', 'Ateş Dansı' geldi. Okul ve oyunculuk paralel gitti. Formasyon alıp yuvalarda öğretmenlik yaptım. Konservatuvar son sınıfta öğretmenliği bıraktım.
DİZİYİ İZLERKEN AĞLIYORUM
'Hatice'yi ortaya çıkarırken hangi noktada zorlandınız?
Zorlanmadım, belki biraz daha ağır konuşmak için çalışma yaptım. Beşinci yılda artık senaryoyu okuyup işimizi yapıyoruz. Ekibimiz çok iyi. 20 küsur sene dizi çektim, farklı yaş gruplarının oluşturduğu ekiplerle çalıştık. Genç kadroya sahip olmasına rağmen ekibin tümü çok beyefendi, çok saygılı. Kibar, tatlı insanlarla çalışmak büyük şans benim için. Hepimiz aile gibi olduk. Nice evlilikler oldu, nice çocuklar doğdu, kayıplarımız, acılarımız oldu... Bunlar da farklı bir bağ oluşturuyor ekibimizle. Dokuz ay da hamile oynadım.
Dizideki eşiniz Hakan Karsak ile ekranların en sempatik çiftini canlandırıyorsunuz...
Dünya iyisi, beyefendi biri Hakan. Çok mükemmel bir oyuncu. Onunla karşılıklı oynadığım için çok şanslıyım. Partner çok önemli bir şey dizide. Elektriğiniz uymaz, tarzlarınız tutmaz ama Hakan öyle değildir; sizi motive eder, destekler, yardımcı olur. Her zaman dost elidir. Oyunculuğunu sadece ben değil, setteki herkes çok beğeniyor. Bayılıyoruz enişteye.