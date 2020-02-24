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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener kızı Ecem Akbin'in doğum günü böyle kutladı! Medcezir'de de rol almıştı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener oyunculuk yapmıyor ama sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ekranlara veda eden Aydan Şener'in kızı da ünlü çıktı. Aydan Şener kızı Ecem Akbin'in doğum gününü Instagram hesabından 'Her şey gönlünce olsun meleğim.' notuyla kutladı. Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı da en az kendisi kadar ünlü. Hem de Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy gibi isimlerin yer aldığı Med Cezir'de de rol almıştı. İşte başta Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin olmak üzere ünlülerin çocukları.

24.02.2020 16:20 - Son Güncelleme: 24.02.2020 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





