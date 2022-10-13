Hayat Bilgisi'nin Pikaçu Kerem'iydi! Şimdi Ben Bu Cihana Sığmazam'da rüzgar gibi esiyor... Kerem Kupacı şaşkına çevirdi
Hayat Bilgisi dizisinde Pikaçu Kerem karakteriyle beğenileri kazanan başarılı oyuncu Kerem Kupacı hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. atv'nin ekranları sallayan yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ethem Marna karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kerem Kupacı Hayat Bilgisi'nden kendisini takip eden hayaranlarını meraklandırdı. Oyuncu hakkındaki bilgileri araştıran izleyiciler o gerçeğe şaşırdı...
Hayat Bilgisi dizisinde Pikaçu Kerem karakteriyle beğenileri kazanan başarılı oyuncu Kerem Kupacı hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. atv'nin ekranları sallayan yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ethem Marna karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kerem Kupacı Hayat Bilgisi'nden kendisini takip eden hayaranlarını meraklandırdı. Oyuncu hakkındaki bilgileri araştıran izleyiciler o gerçeğe şaşırdı...
KEREM KUPACI BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNDE ETHEM MARNA'YI CANLANDIRIYOR
Cezayir'in kız kardeşi Canan'ın kocası. Dışarıdan dikkat çekmeyen mütevazı bir adam. Asıl mesleği muhasebecilik ancak bir gün Cezayir eniştesi olan bu genç adama, "İnsanların da rakamlardan oluştuğunu söyleyen bir inanış vardır biliyor musun?" diye sorar.
"Biliyorum" diye cevaplar Ethem de. "O halde insanlar da tıpkı rakamlar gibi, sanki hiç var olmamışçasına ortadan kaybolabilirler. Değil mi Ethem?" "Evet, Reis tıpkı dediğin gibi kaybolabilirler."
Böylece Ethem insanları da silmeyi öğrenir yani ailenin ölü temizleyicisi olur. Tabi bunu Canan asla bilmez ta ki Cezayir'in ölmediği ortaya çıkıp geri dönmesine kadar.
KEREM KUPACI KİMDİR?
Kerem Kupacı, 7 Şubat 1971 İzmir doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol almıştır. Bunun yanında Kahpe Bizans ve televizyon için çekilen Çilekli Pasta adlı filmlerde oyunculuk yapmıştır.
2000 yılında Şekerbank, 1999 yılında Demirbank ve yine aynı sene çektiği bir de Algida reklamı bulunmaktadır. Hayat Bilgisi dizisinde Keramettin Güçverir'i oynamıştır. atv'de yayımlanan Bedel adlı dizide oynamıştır. Ayrıca yine Atv'de yayımlanan Elveda Rumeli dizisinde oynamıştır.
2010-2011 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Elde Var Hayat dizisinde Rıfat Sancaklı karakterini canlandırmıştır. 2015-2018 yılları arası yayımlanan Kırgın Çiçekler isimli dizide Sedat karakterini canlandırdı.
Kerem Kupacı, Nisan 2021'de çıkan haberlerde Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleştiği ve genç yeteneklere online tiyatro eğitimi vermeye başladığı bildirildi.
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