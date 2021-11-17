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Jennifer Lopez'in o kareleri ortalığı yıktı geçti antrenör David tüm sırrı ortaya döktü: "İç uyluklarınız ve poponuz..."

Jennifer Lopez'in o kareleri ortalığı yıktı geçti antrenör David tüm sırrı ortaya döktü! Fiziğiyle genç kızlara bile taş çıkaran Jennifer Lopez, Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. 17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in antrenörü, dünyaca ünlü yıldızın formunun sırrını açıkladı. İşte JLo'nun fit görünümünün sırrı...

17.11.2021 14:05 - Son Güncelleme: 17.11.2021 14:11
Jennifer Lopez’in o kareleri ortalığı yıktı geçti antrenör David tüm sırrı ortaya döktü: İç uyluklarınız ve poponuz...

"İÇ UYLUKLARINIZ VE POPONUZ..."

17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in o kareleri ortalığı yıktı geçti antrenör David tüm sırrı ortaya döktü!

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Jennifer Lopez’in o kareleri ortalığı yıktı geçti antrenör David tüm sırrı ortaya döktü: İç uyluklarınız ve poponuz...

Fiziğiyle genç kızlara biile taş çıkaran Jennifer Lopez'in antrenörü, dünyaca ünlü yıldızın formunun sırrını açıkladı. Lopez'in antrenörü David Kirsch, 10 Kasım'da bir dergiye verdiği röportajda, 52 yaşındaki şarkıcının fitness planından bahsetti.

Jennifer Lopez’in o kareleri ortalığı yıktı geçti antrenör David tüm sırrı ortaya döktü: İç uyluklarınız ve poponuz...

"HEYECAN VERİCİ"

Ünlü şarkıcının sporu çok ciddiye aldığını söyleyen Kirsch, "Jennifer ve ben geniş bir duruşla yürüyüş ve çömelme gibi yoğun hareketler yapıyoruz. İç uyluklarınız ve poponuz için harika bir plan. Antrenmanlarına biraz kardiyo, plyometrics, tam vücut ve alt vücudu karıştırıyoruz. Çok, çok yoğun ve bunu çok ciddiye alıyor, bu da benim gibi biri için heyecan verici." dedi.

Jennifer Lopez’in o kareleri ortalığı yıktı geçti antrenör David tüm sırrı ortaya döktü: İç uyluklarınız ve poponuz...

Fiziği ve enerjisiyle gençlere taş çıkaran Lopez, neredeyse her gün spor yaparken sık sık spor salonundan çıkarken görüntüleniyor.

Jennifer Lopez’in o kareleri ortalığı yıktı geçti antrenör David tüm sırrı ortaya döktü: İç uyluklarınız ve poponuz...

Sosyal medya paylaşımlarında fit görünümü ile dikkat çeken JLo başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin spor yaparkenki halleri...

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