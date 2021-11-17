Jennifer Lopez'in o kareleri ortalığı yıktı geçti antrenör David tüm sırrı ortaya döktü: "İç uyluklarınız ve poponuz..."
Jennifer Lopez'in o kareleri ortalığı yıktı geçti antrenör David tüm sırrı ortaya döktü! Fiziğiyle genç kızlara bile taş çıkaran Jennifer Lopez, Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. 17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in antrenörü, dünyaca ünlü yıldızın formunun sırrını açıkladı. İşte JLo'nun fit görünümünün sırrı...
"İÇ UYLUKLARINIZ VE POPONUZ..."
17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in o kareleri ortalığı yıktı geçti antrenör David tüm sırrı ortaya döktü!
Fiziğiyle genç kızlara biile taş çıkaran Jennifer Lopez'in antrenörü, dünyaca ünlü yıldızın formunun sırrını açıkladı. Lopez'in antrenörü David Kirsch, 10 Kasım'da bir dergiye verdiği röportajda, 52 yaşındaki şarkıcının fitness planından bahsetti.
"HEYECAN VERİCİ"
Ünlü şarkıcının sporu çok ciddiye aldığını söyleyen Kirsch, "Jennifer ve ben geniş bir duruşla yürüyüş ve çömelme gibi yoğun hareketler yapıyoruz. İç uyluklarınız ve poponuz için harika bir plan. Antrenmanlarına biraz kardiyo, plyometrics, tam vücut ve alt vücudu karıştırıyoruz. Çok, çok yoğun ve bunu çok ciddiye alıyor, bu da benim gibi biri için heyecan verici." dedi.