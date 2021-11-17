Jennifer Lopez'in o kareleri ortalığı yıktı geçti antrenör David tüm sırrı ortaya döktü: "İç uyluklarınız ve poponuz..."

"HEYECAN VERİCİ"

Ünlü şarkıcının sporu çok ciddiye aldığını söyleyen Kirsch, "Jennifer ve ben geniş bir duruşla yürüyüş ve çömelme gibi yoğun hareketler yapıyoruz. İç uyluklarınız ve poponuz için harika bir plan. Antrenmanlarına biraz kardiyo, plyometrics, tam vücut ve alt vücudu karıştırıyoruz. Çok, çok yoğun ve bunu çok ciddiye alıyor, bu da benim gibi biri için heyecan verici." dedi.