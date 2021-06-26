Hatice'nin kendinden 10 yaş küçük sevgilisini görenler inanamadı! İbrahim Tatlıses'e konuk olan Hatice'nin sevgilsi Ali Kemal Sarı...

Ünlü şarkıcı Hatice, geçtiğimiz günlerde 20'li yaşlara ait fotoğrafını "Keşke burun estetiği olmasaymışım çünkü şimdi de nefes alamıyorum" notuyla sosyal medya hesabında paylaşarak gündeme gelmişti. Estetik itirafıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı, şimdi ise nişanlısı Ali Kemal Sarı'yla gündemde. İbo Show'a konuk olan Hatice'nin sevgilisi bir süre önce askerlik görevini tamamlamıştı. İşte başta Hatice olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

26.06.2021 15:47 - Son Güncelleme: 26.06.2021 15:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





