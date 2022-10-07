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Haberler Magazin Hatice Şendil’in eşi Bir Zamanlar Çukurova'dan çıktı o ismi görenler inanamadı! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice Şendil...

Hatice Şendil’in eşi Bir Zamanlar Çukurova'dan çıktı o ismi görenler inanamadı! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice Şendil...

Şimdilerde İyilik adlı dizide başrol olarak yer alan ve çok uzun bir aranın ardından ekranlara dönen 38 yaşında güzel oyuncu Hatice Şendil, son paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Hatice Şendil, geçtiğimiz günlerde estetik iddialarıyla gündeme gelmişti. Televizyonun güzel yüzü Hatice Şendil hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaşırdı. Şendil'in eşi, Bir Zamanlar Çukurova'dan çıktı. İşte detaylar...

07.10.2022 10:29 - Son Güncelleme: 07.10.2022 10:29
Hatice Şendil’in eşi Bir Zamanlar Çukurova’dan çıktı o ismi görenler inanamadı! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice Şendil...

38 yaşındaki ünlü oyuncu Hatice Şendil son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. İyilik adlı dizide canlandırdığı Neslihan karakteriyle ekranda olan Hatice Şendil, yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem olmuştu bir süre önce.

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Hatice Şendil’in eşi Bir Zamanlar Çukurova’dan çıktı o ismi görenler inanamadı! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice Şendil...

YANAĞINDAKİ YASTIKLARI ALDIRDI

38 yaşındaki ünlü ismin belirginleşen elmacık kemikleri, öne çıkan çenesi ve gergin yüzü dikkat çekti.

Hatice Şendil’in eşi Bir Zamanlar Çukurova’dan çıktı o ismi görenler inanamadı! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice Şendil...

Yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edilmişti.

Hatice Şendil’in eşi Bir Zamanlar Çukurova’dan çıktı o ismi görenler inanamadı! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice Şendil...

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Hatice Şendil'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Hatice Şendil'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

Hatice Şendil’in eşi Bir Zamanlar Çukurova’dan çıktı o ismi görenler inanamadı! Estetik iddialarıyla gündeme gelen Hatice Şendil...

Ünlü oyuncunun, 2015 yılında Bir Zamanlar Çukurova, Teşkilat gibi dizilerin yapımcılığını üstlenen ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Hatice Şendil olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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