Hatice cinsiyet değiştirince Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'e benzedi! İşte ünlülerin yeni akımı...

ÜNLÜLERİN YENİ AKIMI: CİNSİYET DEĞİŞTİRME!

Snapchat'in yeni filtre güncellemesi sosyal medyayı ele geçirdi. Giderek gelişen ve daha da gerçekçi olan filtrelerin en yenisi, karşı cinsiyette nasıl görüneceğinizi gösteriyor. Bir kadın veya erkek olarak nasıl görüneceğini merak eden ünlüler, sosyal medya hesaplarından sonuçları paylaşmaya başladı.