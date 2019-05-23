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Hatice cinsiyet değiştirince Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'e benzedi! İşte ünlülerin yeni akımı...

Ünlülerin yeni akımı: Cinsiyet değiştirme filtresi... Cinsiyet değiştirme filtresi akımına uyan Hatice, "Erkek güzeli Hatice, çok can yakarmışım" notuyla paylaştığı fotoğrafını Volkan Demirel'e benzetti. Snapchat'in bu aralar kullanılan efektleri hepimizi oldukça eğlendiriyor. Özellikle kadın-erkek filtreleri, farklı cinsiyetle dünyaya gelseydik, nasıl görünürdük sorusunun ipuçlarını veriyor. Her gün sosyal medyada, televizyonda veya gazetelerde gördüğümüz ünlüler, bulundukları cinsiyetin karşıtı olarak dünyaya gelseydi şimdiki kadar ünlü olabilir miydi?

23.05.2019 10:33 - Son Güncelleme: 23.05.2019 10:35
Hatice kendisini Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'e benzetti! İşte ünlülerin yeni akımı...

ÜNLÜLERİN YENİ AKIMI: CİNSİYET DEĞİŞTİRME!

Snapchat'in yeni filtre güncellemesi sosyal medyayı ele geçirdi. Giderek gelişen ve daha da gerçekçi olan filtrelerin en yenisi, karşı cinsiyette nasıl görüneceğinizi gösteriyor. Bir kadın veya erkek olarak nasıl görüneceğini merak eden ünlüler, sosyal medya hesaplarından sonuçları paylaşmaya başladı.

Hatice kendisini Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'e benzetti! İşte ünlülerin yeni akımı...

HATİCE

Cinsiyet değiştirme filtresi modasına uyan Hatice "Erkek güzeli Hatice, çok can yakarmışım" notuyla paylaştığı fotoğrafını Volkan Demirel'e benzetti.

Hatice kendisini Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'e benzetti! İşte ünlülerin yeni akımı...

İREM DERİCİ

Snapchat'in yeni cinsiyet değiştirme filtresini uygulayan İrem Derici...

İREM DERİCİ CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Hatice kendisini Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'e benzetti! İşte ünlülerin yeni akımı...

İREM SAK

Hatice kendisini Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'e benzetti! İşte ünlülerin yeni akımı...

MERYEM UZERLİ

Ünlü isimler cinsiyet değiştirse nasıl olurdu sizce?

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