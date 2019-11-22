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Harika Avcı hakkında şoke eden iddia! Paraya para demiyordu, şimdi pansiyonda yaşıyor

Bir dönem paraya para demeyen, en gözde yıldızlardan biri olan Harika Avcı zor durumda... 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen Onur Akay, Harika Avcı'nın bir pansiyon odasında yaşamaya başladığını ve zor günler geçirdiğini duyurdu. İşte o haberin ayrıntıları ve Harika Avcı'nın son hali...

22.11.2019 16:06 - Son Güncelleme: 22.11.2019 16:14
Harika Avcı hakkında şoke eden iddia! Paraya para demiyordu, şimdi pansiyonda yaşıyor

Bir dönemin en güzel ve en zengin kadınları arasında gösterilen Harika Avcı, sevenlerini şaşkına çeviren bir haberle gündeme geldi.

Harika Avcı hakkında şoke eden iddia! Paraya para demiyordu, şimdi pansiyonda yaşıyor

59 yaşındaki şarkıcı ve oyuncunun, bir pansiyon odasında yaşamaya başladığı ve zor günler geçirdiği konuşuluyor.

Harika Avcı hakkında şoke eden iddia! Paraya para demiyordu, şimdi pansiyonda yaşıyor

Magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile tanınan ses sanatçısı Onur Akay, kendi internet sitesinde "Bir Cahide Sonku olayı!" başlıklı yazısında, bu olayın detaylarını anlattı.

Harika Avcı hakkında şoke eden iddia! Paraya para demiyordu, şimdi pansiyonda yaşıyor

Akay, "Harika Avcı İstanbul Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeniyle her şeyini satan Avcı'nın pansiyon parasını ise Avustralya'da yaşayan bir fanı ödedi. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı" ifadelerini kullandı.

Harika Avcı hakkında şoke eden iddia! Paraya para demiyordu, şimdi pansiyonda yaşıyor

Onur Akay şöyle devam etti:"Harika Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı. Ayrıca kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeniyle evden hiç dışarı çıkmıyordu ve doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu."

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