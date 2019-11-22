Harika Avcı hakkında şoke eden iddia! Paraya para demiyordu, şimdi pansiyonda yaşıyor
Bir dönem paraya para demeyen, en gözde yıldızlardan biri olan Harika Avcı zor durumda... 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen Onur Akay, Harika Avcı'nın bir pansiyon odasında yaşamaya başladığını ve zor günler geçirdiğini duyurdu. İşte o haberin ayrıntıları ve Harika Avcı'nın son hali...
Akay, "Harika Avcı İstanbul Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeniyle her şeyini satan Avcı'nın pansiyon parasını ise Avustralya'da yaşayan bir fanı ödedi. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı" ifadelerini kullandı.
Onur Akay şöyle devam etti:"Harika Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı. Ayrıca kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeniyle evden hiç dışarı çıkmıyordu ve doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu."