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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin herkesi şaşırttı! Zafer Ergin meğer...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteri ile sevenlerin büyük beğenisini kazanan usta oyuncu Zafer Ergin, Arnavutköy'de bir mekanda yaş gününü kutladı. Eşi Binnaz Ergin'in organize ettiği davette Arka Sokaklar dizisinin kadrosu hazır bulundu. Genç ve dinç görüntüsüyle dikkat çeken Zafer Ergin'in yaşını öğrenenler şok oldu. İşte Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin ve diğer ünlü isimlerin yaşları...

22.11.2019 17:37 - Son Güncelleme: 22.11.2019 17:37
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin herkesi şaşırttı! Zafer Ergin meğer...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteri ile geniş bir hayran kitleye sahip olan Zafer Ergin, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de yaş gününü kutladı.

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin herkesi şaşırttı! Zafer Ergin meğer...

Genç ve dinç görüntüsü ile dikkat çeken başarılı oyuncu Zafer Ergin'in kaç yaşında olduğunu öğrenenler şok oldu. İşte Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin ve diğer ünlülerin yaşları...

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin herkesi şaşırttı! Zafer Ergin meğer...

EBRU GÜNDEŞ

44 yaşında

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin herkesi şaşırttı! Zafer Ergin meğer...

SERENAY SARIKAYA

28 yaşında

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin herkesi şaşırttı! Zafer Ergin meğer...

DEMET AKALIN

47 yaşında

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