Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin herkesi şaşırttı! Zafer Ergin meğer...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteri ile sevenlerin büyük beğenisini kazanan usta oyuncu Zafer Ergin, Arnavutköy'de bir mekanda yaş gününü kutladı. Eşi Binnaz Ergin'in organize ettiği davette Arka Sokaklar dizisinin kadrosu hazır bulundu. Genç ve dinç görüntüsüyle dikkat çeken Zafer Ergin'in yaşını öğrenenler şok oldu. İşte Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin ve diğer ünlü isimlerin yaşları...

22.11.2019 17:37 - Son Güncelleme: 22.11.2019 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





