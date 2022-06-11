Merve Boluğur transparan bluzünü sütyensiz giyip alıveriş yaptı gören tekrar baktı! İlk şarkısı sonrası suratı sirke satıyor
2015 - 2017 yılları arasında Murat Dalkılıç'la, evli kalan ikiliden Merve Boluğur, Instagram paylaşımları ile son dönemde oldukça dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuğu rafa kaldıran Merve Boluğur şimdilerde şarkıcılık kariyerine adım attı. Merve Boluğur'un ilk şarkısındaki manidar sözler magazin gündeminde epey yer buldu. 'Şşşşttt' adlı şarkısı ile gündem olan ve sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutulan oyuncu Merve Boluğur, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
11.06.2022 16:59 - Son Güncelleme: 11.06.2022 16:59
Instagram paylaşımları ile takipçilerini şoke etmeyi başaran oyuncu, bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğu rafa kaldıran Merve Boluğur, müzik piyasasına giriş yaptı. Boluğur, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözlerini kendisinin yazdığı "Şşşttt" adlı ilk şarkısının yayınlandığını duyurdu.
Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. "Şşşttt" şarkısı ile gündemde olan Boluğur'un sütyensiz oluşu dikkat çekti.
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Öğle saatlerinde Markalar Sokağı'nda görüntülenen ve moralsiz hali ile dikkat çeken Merve Boluğur, gazetecilerin soru sormasına fırsat vermeden AVM'ye hızlı bir şekilde giriş yaptı.