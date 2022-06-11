Merve Boluğur transparan bluzünü sütyensiz giyip alıveriş yaptı gören tekrar baktı! İlk şarkısı sonrası suratı sirke satıyor

Instagram paylaşımları ile takipçilerini şoke etmeyi başaran oyuncu, bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğu rafa kaldıran Merve Boluğur, müzik piyasasına giriş yaptı. Boluğur, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözlerini kendisinin yazdığı "Şşşttt" adlı ilk şarkısının yayınlandığını duyurdu.