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Hande Yener'in köpüklü hamam pozu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı ortalık karıştı

Hande Yener'in köpüklü hamam pozu olay oldu! 'Carpe Diem' albümünün en sevilen parçalarından Kaç'a klip çeken ünlü şarkıcı Hande Yener, hamamda köpükler içinde objektif karşısında geçti. O anlara ait bir kare ise sosyal medyada paylaşıldı. Hande Yener'in köpükler içindeki pozuna çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterdi. Yener'in kısa süre içinde gündem olan hamam pozu adeta bomba etkisi yarattı. İşte Hande Yener'in köpükler içinde verdiği hamam pozu…

19.05.2021 22:22 - Son Güncelleme: 19.05.2021 22:22
Hande Yener'in köpüklü hamam pozu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı ortalık karıştı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, 'Carpe Diem' albümünün en sevilen parçalarından 'Kaç'ı kliplendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Yener'in köpüklü hamam pozu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı ortalık karıştı

Klip için kameraların karşısına geçerek hayranlarına sürpriz yapan Yener, yine adından söz ettirmeyi başardı

Hande Yener'in köpüklü hamam pozu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı ortalık karıştı

Ünlü şarkıcının hamamda köpükler içinde verdiği poz sosyal medyada paylaşıldı. Yener'in hamam pozu kısa süre içinde gündem oldu.

Hande Yener'in köpüklü hamam pozu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı ortalık karıştı

Sosyal medyaya adeta bomba gibi düşen hamam pozu hakkında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorumda bulundu.

Hande Yener'in köpüklü hamam pozu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı ortalık karıştı

Yener'in fotoğrafı için "Biliyorsun bu işi", "Buralar alev aldı" yorumları yapıldı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının pozunu beğenmediklerini belirterek eleştirdi.