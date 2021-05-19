Hande Yener'in köpüklü hamam pozu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya yıkıldı ortalık karıştı

Hande Yener'in köpüklü hamam pozu olay oldu! 'Carpe Diem' albümünün en sevilen parçalarından Kaç'a klip çeken ünlü şarkıcı Hande Yener, hamamda köpükler içinde objektif karşısında geçti. O anlara ait bir kare ise sosyal medyada paylaşıldı. Hande Yener'in köpükler içindeki pozuna çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterdi. Yener'in kısa süre içinde gündem olan hamam pozu adeta bomba etkisi yarattı. İşte Hande Yener'in köpükler içinde verdiği hamam pozu…

19.05.2021 22:22 - Son Güncelleme: 19.05.2021 22:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





